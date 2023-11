Sedekerskio klubas sutriuškino Jokubaičio „Barceloną“

„Baskonia“ pirmoje rungtynių dalyje atrodė tiesiogiai įspūdingai: jeigu po pirmojo kėlinio pirmavo 8 taškais (26:18), tai antrajame ketvirtyje tritaškių vakarėlis taip užsikūrė, kad greitai skirtumas peržengė dviženklę ribą (35:21), o 17-ąją minutę – 20 taškų – 47:27. Po dviejų ketvirčių baskai oponentus triuškino net 55:29. Po pertraukos „Barcelona“ ėmė rodyti charakterį – 15:5 pradėtas kėlinys leido priartėti – 44:60. Vis dėlto „Baskonia“ stabilizavo situaciją ir po trijų ketvirčių išlaikė saugią distanciją – 70:53. Paskutiniajame kėlinyje šeimininkai startavo 11:3, susikrovė 25 taškų atsargą ir likusios 8 minutės buvo formalumas.

Laprovittola leaves the ball behind the back for a trailing Abrines who sinks the 🎯🎯🎯#MagicMoment I @FCBbasket pic.twitter.com/hp5jLZCOoE

