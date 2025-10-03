Šaro viešnagė: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuvos čempionai priima titulą ginančią Stambulo „Fenerbahče“ (1/0), kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius, o jam asistuoja Kazys Maksvytis.
„Žalgirio“ šturvalą tarpsezoniu perėmė Tomas Masiulis, praėjusį sezoną praleidęs būtent Stambule.
„Aišku, – paklaustas, ar šis mačas dėl oponento prie šoninės linijos, bus ypatingesnis. – Bet ne tik dėl to. Visada smagu grįžti namo, laukiame tų rungtynių su „Žalgiriu“, kad ir kokios jos sudėtingos emociškai būtų. Smagu bus pasimatyti su šeima ir visais kitais. Malonu, čia kalbos nėra“, – vos nusileidęs Kaune teigė Š.Jasikevičius.
Pirmajame ture „Fenerbahče“ 96:77 sutriuškino Paryžiaus „Paris“ (0/1), žalgiriečiai 89:84 pranoko Monako „AS Monaco“ (0/1).
Prieš rungtynes aikštės viduryje buvo pagerbtas Kazys Maksvytis, pirmą kartą nuo darbo klube arenoje apsilankęs kaip oponentų atstovas.
Rungtynes, kurios 20.00 val. startuos „Žalgirio“ arenoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
