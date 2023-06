Pranešama, kad 30 metų 213 cm ūgio vidurio puolėją aktyviai kviečiai Tokijo „Alvark“ komanda, prie kurios vairo stovi Dainius Adomaitis.

Pasak pranešimų, aukštaūgis sparčiai artėja susitarimo link su Japonijos sostinės klubu.

„Panathinaikos“ gretose Eurolygoje A.Gudaitis per vidutiniškai 17 minučių fiksavo 7,5 taško ir 3,7 atkovoto kamuolio vidurkius.

Source SDNA: Arturas Gudaitis is close to continue his career to Japan (Alvark Tokyo)