Sabonis sužaidė geriausias sezono rungtynes: nukalė pergalę prieš gimtojo miesto klubą

Rungtynės vyko svarstyklių principu – pirmaujanti komanda keitėsi net 24 kartus, o dar 15 kartų rezultatas buvo lygus. Likus 8 sek. rezultatas tapo lygus dar kartą ir komandos buvo priverstos keliauti į pratęsimą. Jame pranašesni buvo Sakramento krepšininkai, kurie ir šventė pergalę.

D. Sabonis per 39,39 min. pelnė 27 taškus, atkovojo 11 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir liko per plauką nuo didmeistriškos trigubo dublio ribos.

D. Sabonis nemetė nė vieno tritaškio ir visus taškus rinko dvitaškiais arba baudos metimais. Lietuvis pataikė 11 dvitaškių iš 14 ir realizavo 5 baudos metimus iš 7.

D. Sabonis taip pat atliko 1 rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą, suklydo 6 kartus ir prasižengė 4 kartus.

Flop or no flop here by Domantas Sabonis? Kings; Domas pic.twitter.com/3jAxaTqzog