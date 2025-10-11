Sabonis gimtajame mieste labiausiai pasižymėjo pražangomis

Kalifornijos klubas antrąją nesėkmę patyrė svečiuose pas Portlando „Trail Blazers“ – 123:124 (31:37, 33:21, 27:37, 32:29).
Pirmaujanti komanda keitėsi po kiekvieno kėlinio, bet lemiamo ketvirčio pradžioje šeimininkai atsiplėšė 104:91. Vis dėlto iki mačo pabaigos „Kings“ pavyko atkurti intrigą – Devino Carterio ir Maxime’o Raynaud dėjimai lygino rezultattą – 123:123.
Paskutinę ataką Portlando klubas patikėjo Calebui Love’ui, kuris metimu su sirena išplėšė pražangą ir pergalę pagriebė baudos metimu.
Portlande gimęs D.Sabonis neturėtų būti patenkintas savo pasirodymu gimtinėje – 17 minučių, 8 taškai (3/8 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.
Varžovų gretose gausesnius skaičius rinko Kinijos talentas Yangas Hansenas. Aukštaūgis per 17 minučių pelnė 16 taškų (3/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 3 metimus, 3 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.
„Kings“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 38:50, o „Trail Blazers“ pergalę pasiekė tritaškius mesdami vos 27 procentų taiklumu (10/37).
Panašius pasirodymus skirtingose barikadų pusėse surengė dvyniai Keeganas ir Krisas Murray’ai, pelnę atitinkamai 9 ir 8 taškus.
Kitas testas „karalių“ laukia namie – spalio 16-ąją į svečius atvyksta Los Andželo „Clippers“.
„Kings“: Zachas LaVine’as 19 (4 atk. kam., 5/8 tritaškių), Nique’as Cliffordas 15, Dario Šaričius 14 (4/4 tritaškių), Drew Eubanksas 11, DeMaras DeRozanas 10 (4/4 dvitaškių), Keeganas Murray’us 9 (5 atk. kam.), Domantas Sabonis (3/11 metimų) ir Malikas Monkas po 8.
„Trail Blazers“: Jerami Grantas 18 (0/5 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 17 (6 atk. kam.), Yangas Hansenas 16 (4 atk. kam., 3 blokai), Deni Avdija 15 (6 atk. kam.), Blake’as Wesley 13 (5/5 dvitaškių), Calebas Love’as ir Jrue Holiday’us po 12, Krisas Murray’us 8 (3/3 dvitaškių).
