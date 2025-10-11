Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis gimtajame mieste labiausiai pasižymėjo pražangomis

2025-10-11 08:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 08:18

Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui be pergalių lieka Domanto Sabonio atstovaujami Sakramento „Kings“.

D.Sabonis turėjo vargo su Y.Hansenu (Scanpix nuotr.)

Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui be pergalių lieka Domanto Sabonio atstovaujami Sakramento „Kings“.

REKLAMA
0

Kalifornijos klubas antrąją nesėkmę patyrė svečiuose pas Portlando „Trail Blazers“123:124 (31:37, 33:21, 27:37, 32:29).

Pirmaujanti komanda keitėsi po kiekvieno kėlinio, bet lemiamo ketvirčio pradžioje šeimininkai atsiplėšė 104:91. Vis dėlto iki mačo pabaigos „Kings“ pavyko atkurti intrigą – Devino Carterio ir Maxime’o Raynaud dėjimai lygino rezultattą – 123:123.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinę ataką Portlando klubas patikėjo Calebui Love’ui, kuris metimu su sirena išplėšė pražangą ir pergalę pagriebė baudos metimu.

REKLAMA
REKLAMA

Portlande gimęs D.Sabonis neturėtų būti patenkintas savo pasirodymu gimtinėje – 17 minučių, 8 taškai (3/8 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.

REKLAMA

Varžovų gretose gausesnius skaičius rinko Kinijos talentas Yangas Hansenas. Aukštaūgis per 17 minučių pelnė 16 taškų (3/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 3 metimus, 3 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.

„Kings“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 38:50, o „Trail Blazers“ pergalę pasiekė tritaškius mesdami vos 27 procentų taiklumu (10/37).

REKLAMA
REKLAMA

Panašius pasirodymus skirtingose barikadų pusėse surengė dvyniai Keeganas ir Krisas Murray’ai, pelnę atitinkamai 9 ir 8 taškus.

Kitas testas „karalių“ laukia namie – spalio 16-ąją į svečius atvyksta Los Andželo „Clippers“.

„Kings“: Zachas LaVine’as 19 (4 atk. kam., 5/8 tritaškių), Nique’as Cliffordas 15, Dario Šaričius 14 (4/4 tritaškių), Drew Eubanksas 11, DeMaras DeRozanas 10 (4/4 dvitaškių), Keeganas Murray’us 9 (5 atk. kam.), Domantas Sabonis (3/11 metimų) ir Malikas Monkas po 8.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Trail Blazers“: Jerami Grantas 18 (0/5 tritaškių), Shaedonas Sharpe’as 17 (6 atk. kam.), Yangas Hansenas 16 (4 atk. kam., 3 blokai), Deni Avdija 15 (6 atk. kam.), Blake’as Wesley 13 (5/5 dvitaškių), Calebas Love’as ir Jrue Holiday’us po 12, Krisas Murray’us 8 (3/3 dvitaškių).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų