Sabonio sąskaitoje – įspūdingos rungtynės prieš geriausią NBA komandą

Iki rungtynių pabaigos likus 4 min. „Kings“ atsilikinėjo tik dviem taškais (114:116), tačiau tuomet „Bucks“ surengė spurtą ir šventė pergalę.

Antrajame kėlinyje „Kings“ turėjo 15 taškų persvarą. Šiose rungtynėse rezultatas buvo lygus 9 kartus, o pirmaujanti komanda keitėsi 7 sykius.

Nuostabiai žaidęs Domantas Sabonis šįkart per 39,06 min. pelnė 23 taškus (10/21 dvitaškiai, 1/2 tritaškių), atkovojo 17 kamuolių ir net 10 iš jų puolime. Lietuvis taip pat atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

D. Sabonis buvo daugiausiai laiko aikštėje praleidęs žaidėjas abejose komandose. Per beveik 40 min. D. Sabonis suklydo vos kartą ir prasižengė 3 kartus.

dunkin' domas is here to stay tonight 🍩😤 https://t.co/H89dfBnZkp pic.twitter.com/hu31AdKNHw

Sakramento komandai 35 taškus pelnė De'Aaronas Foxas, 28 – Kevinas Huerteris, 14 – Harrisonas Barnesas.

Nugalėtojams Giannis Antetokounmpo pelnė net 46 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Graikijos megatalentas taip pat suklydo 5 kartus ir prasižengė dukart.

„Bucks“ komandai 31 tašką pelnė Chrisas Middletonas, 23 – Brookas Lopezas, 11 – Jrue Holiday.

"We have our teammate's back."



🎙 @DSabonis11 speaks to the ending of tonight's matchup vs. the Bucks. pic.twitter.com/PFNUecfhpF