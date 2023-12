„Rytas“ susitvarkė su Čekijos čempionais ir užsitikrino vietą FIBA Čempionų lygos įkrintamosiose

Kitą savaitę „Rytas“ pirmąjį grupės etapą užbaigs namuose dvikova su Dižono JDA ekipa.

„Rytas“ rungtynes pradėjo Arno Veličkos ir Gyčio Radzevičiaus tritaškiais. Po pirmojo kėlinio „Rytas“ pirmavo 24:18.

Antrajame kėlinyje „Rytui“ bandė atitrūkti nuo varžovų ir įgauti solidesnę persvarą, tačiau tai sekėsi daryti sunkiai. Sužaidus 16 min. vilniečiai pirmavo 36:28.

Neramumai tęsėsi toliau – pakiliai namuose žaidę Opavos krepšininkai priartėjo iki 2 taškų žymos.

Sostinės klubas vertėsi be įžaidėjo RJ. Cole'o, rungtynių pradžioje traumą patyrė ir snaiperis Keihas Hornsby.

Sėkminga kėlinio pabaiga leido kiek lengviau atsikvėpti – po dviejų kėlinių „Rytas“ pirmavo 48:37.

„Rytas“ trečiąjį kėlinį laimėjo 25:18 ir po trijjų kėlinių pirmavo jau solidžiu skirtumu (73:55), tad ketvirtasis kėlinys buvo formalumas.

Opava came within 2 late in the half, @RytasVilnius considered it a good wake up call and responded 🤷‍♂️#BasketballCL | pic.twitter.com/aQPJaoLvUp