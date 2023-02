Ropščiasi iš duobės: į aikštę sugrįžęs Valančiūnas padėjo „Pelicans“ laimėjo trečią kartą iš eilės

J. Valančiūnas į aikštę grįžo po vienų praleistų rungtynių dėl smulkios keturgalvio raumens traumos.

Uteniškis per 25,30 min. pelnė 16 taškų (8 dvitaškiai iš 10), atkovojo 14 kamuolių (3 iš jų puolime) ir buvo vienas naudingiausių žaidėjų nugalėtojų gretose.

Rezultatyviausiai žaidė 30 taškų pelnęs Brandonas Ingramas ir 21 pridėjęs CJ McCollumas.

Trey Murphy II pelnė 16 taškų.

