Ronaldo aštuntfinalį pradeda ant suolo: Portugalija – Šveicarija

Mačas prasidės valandą.

Portugalai H grupėje užėmė pirmąją vietą (6 tšk.), o šveicarai G grupė buvo antri (6 tšk.).

Įdomu tai, kad startinėje portugalų sudėtyje nėra rinktinės žvaigždės Cristiano Ronaldo. Jis trenerio sprendimu rungtynes pradės ant atsarginių žaidėjų suolelio.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

17 min. ĮVARTIS! Portugalija susikuria pirmą pavojingą situaciją, o įvartį pelno Goncalo Ramosas, kuris, beje, startinėje sudėtyje pakeitė būtent C. Ronaldo.

10 min. Žaidimas vyksta daugiausiai aikštės viduryje.

1 min. Mačas prasideda!

