Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Rafa Nadal Open“ pusfinalis: Edas Butvilas – Jurijus Rodionovas (GYVAI)

2025-08-30 16:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 16:00

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį vienetų varžybų pusfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 4-ąja turnyro rakete 26-erių Austrijos atstovu Jurijumi Rodionovu (ATP-154). Mačo eigą nuo 17.30 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas („Torneo Tenis Playa de Luanco“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį vienetų varžybų pusfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 4-ąja turnyro rakete 26-erių Austrijos atstovu Jurijumi Rodionovu (ATP-154). Mačo eigą nuo 17.30 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

REKLAMA
0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.

REKLAMA

E. Butvilui pergalė užtikrintų 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų, o finale jo lauktų prancūzas Haroldas Mayot (ATP-152) arba ispanas Danielis Rinconas (ATP-287). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų.

Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų