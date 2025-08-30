„Rafa Nadal Open“ pusfinalis: Edas Butvilas – Jurijus Rodionovas (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. Rodionovas 2017 m. buvo 7-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių vienetų ketvirtfinalį, o dvejetuose su Michaeliu Vrbensky nukeliavo iki finalo.
ATP reitinge Austrijos žaidėjas 2024 m. buvo pakilęs iki 87-os pozicijos. Per profesionalo karjerą J. Rodionovas yra laimėjęs 8 vienetų turnyrus: visus – ATP „Challenger“ ture. Geriausiai J. Rodionovas jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir šios savaitės turnyre Ispanijoje.
Austras vos prieš 3 savaites tapo ATP „Challenger“ turnyro Bonoje (Vokietija) nugalėtoju. Vėliau J. Rodionovas skrido į Niujorką (JAV), kur liko be pergalių „US Open“ kvalifikacijoje.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų, o finale jo lauktų prancūzas Haroldas Mayot (ATP-152) arba ispanas Danielis Rinconas (ATP-287). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų.
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
