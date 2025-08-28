Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Rafa Nadal Open“ aštuntfinalis: Edas Butvilas – Sascha Gueymardas Wayenburgas 7:6 (7:2), 0:0 (GYVAI)

2025-08-28 16:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 16:10

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre ketvirtadienį vienetų varžybų aštuntfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 7-u pagal skirstymą 22-ejų prancūzu Sascha Gueymardu Wayenburgu (ATP-206). Mačo eigą nuo 16.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas („Eupago Porto Open“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ispanijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Rafa Nadal Open“ vyrų teniso turnyre ketvirtadienį vienetų varžybų aštuntfinalyje 21-erių Edas Butvilas (ATP-249) susitinka su 7-u pagal skirstymą 22-ejų prancūzu Sascha Gueymardu Wayenburgu (ATP-206). Mačo eigą nuo 16.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

REKLAMA
0

E. Butvilas „break pointo“ nerealizavo trečiajame geime, o prancūzas tokią pačią progą iššvaistė aštuntajame geime. Lygi kova tęsėsi iki pat pratęsimo. Tenisininkai pratęsimo pradžioje apsikeitė laimėtais taškais paduodant varžovui. Vėliau prancūzas ėmė klysti ir po savo padavimų pralaimėjo 2 taškus paeiliui. Tuo pasinaudojęs E. Butvilas atitrūko 6:1 ir susikūrė 5 „set pointus“. Vieną kartą prancūzas išsigelbėjo, bet netrukus pralaimėjo tašką po savo padavimo (7:2).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie tenisininkai 2021 m. du kartus buvo susitikę jaunių turnyruose. Šiauliuose pergalę šventė prancūzas (6:1, 7:5), o Hanoveryje (Vokietija) pranašesnis buvo lietuvis (2:6, 6:1, 6:4).

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzas 2021 m. buvo tapęs 7-ąja pasaulio jaunių rakete. Tais pačiais metais S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė Vimbldono ir „US Open“ jaunių vienetų turnyrų pusfinalius.

REKLAMA

ATP reitinge prancūzas dabar yra netoli karjeros rekordo (203-ia vieta), kurį pasiekė prieš keletą savaičių. Po turnyro Ispanijoje S. Gueymardas Wayenburgas realiai pretenduos į reitingo 200-uką.

Per profesionalo karjerą prancūzas yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 2022-2024 m. laikotarpiu jis laimėjo 4 ITF turnyrus, o šiemet pirmą kartą laimėjo ATP „Challenger“ vienetų titulą (sausį Prancūzijoje). Prieš mėnesį S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Tamperėje (Suomija) finalą, vėliau ATP „Challenger“ turnyre Liberece (Čekijoje) krito antrajame rate, o praėjusią savaitę „US Open“ kvalifikacijoje Niujorke (JAV) liko be pergalių.

REKLAMA
REKLAMA

E. Butvilui pergalė užtikrintų 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 2635 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų japonas Jay Dylanas Friendas (ATP-874) arba monakietis Valentinas Vacherot (ATP-216). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 6 ATP vienetų reitingo taškus bei 1535 eurus.

Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų