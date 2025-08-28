„Rafa Nadal Open“ aštuntfinalis: Edas Butvilas – Sascha Gueymardas Wayenburgas 7:6 (7:2), 0:0 (GYVAI)

E. Butvilas „break pointo“ nerealizavo trečiajame geime, o prancūzas tokią pačią progą iššvaistė aštuntajame geime. Lygi kova tęsėsi iki pat pratęsimo. Tenisininkai pratęsimo pradžioje apsikeitė laimėtais taškais paduodant varžovui. Vėliau prancūzas ėmė klysti ir po savo padavimų pralaimėjo 2 taškus paeiliui. Tuo pasinaudojęs E. Butvilas atitrūko 6:1 ir susikūrė 5 „set pointus“. Vieną kartą prancūzas išsigelbėjo, bet netrukus pralaimėjo tašką po savo padavimo (7:2).
Šie tenisininkai 2021 m. du kartus buvo susitikę jaunių turnyruose. Šiauliuose pergalę šventė prancūzas (6:1, 7:5), o Hanoveryje (Vokietija) pranašesnis buvo lietuvis (2:6, 6:1, 6:4).
Prancūzas 2021 m. buvo tapęs 7-ąja pasaulio jaunių rakete. Tais pačiais metais S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė Vimbldono ir „US Open“ jaunių vienetų turnyrų pusfinalius.
ATP reitinge prancūzas dabar yra netoli karjeros rekordo (203-ia vieta), kurį pasiekė prieš keletą savaičių. Po turnyro Ispanijoje S. Gueymardas Wayenburgas realiai pretenduos į reitingo 200-uką.
Per profesionalo karjerą prancūzas yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 2022-2024 m. laikotarpiu jis laimėjo 4 ITF turnyrus, o šiemet pirmą kartą laimėjo ATP „Challenger“ vienetų titulą (sausį Prancūzijoje). Prieš mėnesį S. Gueymardas Wayenburgas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Tamperėje (Suomija) finalą, vėliau ATP „Challenger“ turnyre Liberece (Čekijoje) krito antrajame rate, o praėjusią savaitę „US Open“ kvalifikacijoje Niujorke (JAV) liko be pergalių.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 2635 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų japonas Jay Dylanas Friendas (ATP-874) arba monakietis Valentinas Vacherot (ATP-216). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 6 ATP vienetų reitingo taškus bei 1535 eurus.
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
