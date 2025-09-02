Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Puikus Yabusele ir prancūzai palaužė iki šiol neklupusią Lenkiją

2025-09-02 23:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 23:43

Europos čempionato šeimininkai lenkai (3/1) patyrė pirmą pralaimėjimą D grupėje ir 83:76 (24:27, 20:14, 11:19, 23:21) nusileido Prancūzijai (3/1).

G.Yabusele dominavo (FIBA nuotr.)

Europos čempionato šeimininkai lenkai (3/1) patyrė pirmą pralaimėjimą D grupėje ir 83:76 (24:27, 20:14, 11:19, 23:21) nusileido Prancūzijai (3/1).

REKLAMA
0

Šioje grupėje vyksta atkakli kova dėl pirmos vietos grupėje. Tiek lenkai, tiek prancūzai turi vietą aštuntfinalyje, belieka išsiaiškinti pozicijas.

Lenkai dar sužais su belgais, prancūzai su islandais.

 

Prancūzai rungtynių pradžioje išsiveržė į priekį (27:22), o Bilalas Coulibaly skirtumą augino – 32:24. Mateušas Ponitka ir Dominikas Olejničakas tirpdė atsilikimą (33:36), o po Jordano Loydo metimo komandas skyrė taškas – 38:39. Michalas Sokolowskis ir D.Olejničakas leido lenkams po pirmosios dalies pirmauti 44:41.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apylygė kova tęsėsi (50:50), bet netrukus Guershonas Yabusele ėmė dominuoti, o prancūzai – tolti. Skirtumas pasiekė dviženklę zoną (69:57), kuomet prasidėjo ketvirtas kėlinys. Intriga liko (80:71), tačiau prancūzai buvo gerokai arčiau pergalės. Lenkai rankų nenuleido: baudas sumetė Mateušas Ponitka, dvitaškį su pražanga – Michalas Sokolowskis – 76:80.

Žaisti liko minutė, pražanga fiksuota M.Ponitkai, tačiau Timothe Luwawu-Cabarrot baudas prametė. Vis tik Jordanas Loydas pramešė, o Elie Okobo atsakė tritaškiu – 83:76. Jis uždarė rungtynes.

Paskutinę minutę natūralizuotas lenkų vedlys J.Loydas dar patyrė kojos traumą, bet žaisti grįžo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų