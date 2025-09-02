Puikus Yabusele ir prancūzai palaužė iki šiol neklupusią Lenkiją

Šioje grupėje vyksta atkakli kova dėl pirmos vietos grupėje. Tiek lenkai, tiek prancūzai turi vietą aštuntfinalyje, belieka išsiaiškinti pozicijas.
Lenkai dar sužais su belgais, prancūzai su islandais.
Prancūzai rungtynių pradžioje išsiveržė į priekį (27:22), o Bilalas Coulibaly skirtumą augino – 32:24. Mateušas Ponitka ir Dominikas Olejničakas tirpdė atsilikimą (33:36), o po Jordano Loydo metimo komandas skyrė taškas – 38:39. Michalas Sokolowskis ir D.Olejničakas leido lenkams po pirmosios dalies pirmauti 44:41.
Apylygė kova tęsėsi (50:50), bet netrukus Guershonas Yabusele ėmė dominuoti, o prancūzai – tolti. Skirtumas pasiekė dviženklę zoną (69:57), kuomet prasidėjo ketvirtas kėlinys. Intriga liko (80:71), tačiau prancūzai buvo gerokai arčiau pergalės. Lenkai rankų nenuleido: baudas sumetė Mateušas Ponitka, dvitaškį su pražanga – Michalas Sokolowskis – 76:80.
Žaisti liko minutė, pražanga fiksuota M.Ponitkai, tačiau Timothe Luwawu-Cabarrot baudas prametė. Vis tik Jordanas Loydas pramešė, o Elie Okobo atsakė tritaškiu – 83:76. Jis uždarė rungtynes.
Paskutinę minutę natūralizuotas lenkų vedlys J.Loydas dar patyrė kojos traumą, bet žaisti grįžo.
