TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Puikus pasirodymas: Buzelis buvo rezultatyvesnis už Antetokounmpo

2025-10-13 08:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 08:17

Solidų pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui tęsia Matas Buzelis.

M.Buzelis metė rimtą iššūkį graikų žvaigždei (Scanpix nuotr.)

Solidų pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui tęsia Matas Buzelis.

1

Lietuvis ėmėsi lyderio vaidmens, nors jo atstovaujami Čikagos „Bulls“ namie ir nusileido Milvokio „Bucks“121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25).

„Buliai“ nežymiai atsiliko viso mačo metu ir paskutinę minutę prisitraukė iki vieno metimo (119:122), tačiau mačo pabaigą išsprendė Marko Searso tritaškis ir Andre Jacksono baudų metimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis per 25 minutes surinko 19 taškų (4/5 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, klaidą ir 2 pražangas.

Per tris ikisezoninius mačus puolėjas fiksuoja 16,3 taško vidurkį.

Šiame mače lietuvis rezultatyvumu pranoko ir „Bucks“ žvaigždę Giannį Antetokounmpo – 21 minutė, 13 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 10 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida bei 3 pražangos.

Čikagos ekipa kovoje laikėsi net ir gerokai prasčiau mesdama iš toli – 11/41, 27 procentai prieš 20/48, 42 procentus.

M.Buzelio laukia dar du kontroliniai mačai – išvyka į Denverį ir namų mačas prieš Minesotos „Timberwolves“.

„Bucks“: Kyle’as Kuzma (5 atk. kam.) ir Mylesas Turneris (6 atk. kam., 5/8 tritaškių) po 19, Ryanas Rollinsas 14 (4 atk. kam.), Gary Trentas (3/10 tritaškių) ir Giannis Antetokounmpo (10 atk. kam.) po 13, A.J.Greenas 11 (3/8 tritaškių), Kevinas Porteris 7 (8 rez. perd., 2/9 metimų).

„Bulls“: Ayo Dosunmu 22, Matas Buzelis 19 (4 atk. kam., 2/6 tritaškių), Joshas Giddey 14 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Jevonas Carteris 12 (3/12 tritaškių), Patrickas Williamsas 10 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), Tre Jonesas (6 rez. perd.) ir Zachas Collinsas (4/4 dvitaškių) po 8.

 

