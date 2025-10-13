Puikus pasirodymas: Buzelis buvo rezultatyvesnis už Antetokounmpo

Lietuvis ėmėsi lyderio vaidmens, nors jo atstovaujami Čikagos „Bulls“ namie ir nusileido Milvokio „Bucks“ – 121:127 (29:35, 32:30, 32:37, 28:25).
„Buliai“ nežymiai atsiliko viso mačo metu ir paskutinę minutę prisitraukė iki vieno metimo (119:122), tačiau mačo pabaigą išsprendė Marko Searso tritaškis ir Andre Jacksono baudų metimai.
M.Buzelis per 25 minutes surinko 19 taškų (4/5 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, klaidą ir 2 pražangas.
Matas Buzelis 19 points (6/11 FG, 5/5 FT) pic.twitter.com/FDd1HBsAfl— Brett Usher (@UsherNBA) October 13, 2025
Per tris ikisezoninius mačus puolėjas fiksuoja 16,3 taško vidurkį.
Šiame mače lietuvis rezultatyvumu pranoko ir „Bucks“ žvaigždę Giannį Antetokounmpo – 21 minutė, 13 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 10 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida bei 3 pražangos.
Čikagos ekipa kovoje laikėsi net ir gerokai prasčiau mesdama iš toli – 11/41, 27 procentai prieš 20/48, 42 procentus.
M.Buzelio laukia dar du kontroliniai mačai – išvyka į Denverį ir namų mačas prieš Minesotos „Timberwolves“.
„Bucks“: Kyle’as Kuzma (5 atk. kam.) ir Mylesas Turneris (6 atk. kam., 5/8 tritaškių) po 19, Ryanas Rollinsas 14 (4 atk. kam.), Gary Trentas (3/10 tritaškių) ir Giannis Antetokounmpo (10 atk. kam.) po 13, A.J.Greenas 11 (3/8 tritaškių), Kevinas Porteris 7 (8 rez. perd., 2/9 metimų).
„Bulls“: Ayo Dosunmu 22, Matas Buzelis 19 (4 atk. kam., 2/6 tritaškių), Joshas Giddey 14 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Jevonas Carteris 12 (3/12 tritaškių), Patrickas Williamsas 10 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), Tre Jonesas (6 rez. perd.) ir Zachas Collinsas (4/4 dvitaškių) po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!