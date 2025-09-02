Projekto „Aš – ralistas“ nugalėtojas Ovidijus Vaštakas ruošiasi išmėginti Elektrėnų žvyrkelius

Buvo atsidūręs kryžkelėje
Prieš šias varžybas Ovidijus Vaštakas sutiko pasidalinti savo mintimis ne tik apie artėjantį penktąjį sezono etapą, bet ir apskritai apie jo karjeros šuolį, kai po pergalės projekte „Aš – ralistas“ jis žengė į Lietuvos automobilių Mini ralio čempionatą ir jau debiutiniame sezone su šturmanu Ervinu Snitku tapo šalies čempionais.
Pasibaigus projektui Ovidijui Vaštakui teko sukti galvą, ką daryti toliau – važiuoti Mini ralyje, siekti aukštesnės lygos, o galbūt sudėti ginklus ir iš ralio pasitraukti.
Nors sportininko norai tuomet buvo didesni už galimybes, pagalbos ranką jam ištiesė partneriai, padėję įveikti finansinius iššūkius ir pakloję pagrindą kupiškėno svajonei startuoti aukščiausioje šalies ralio lygoje – Lietuvos automobilių ralio čempionate.
„Buvo tikrai didelis noras kilti aukščiau ir nesustoti. Reikėjo pasinaudoti tuo momentu, kad turiu pirmą čempiono titulą. Aišku, žingsnis iš Mini ralio į A lygą buvo didelis ir rimtas. Vien trasų, greičio prasme. Mini ralyje penktą bėgį jungdavome tik keletą kartų per sezoną, o čia nuolat reikia važiuoti aukščiausia pavara. Tai buvo tikrai rimtas iššūkis.
Kitas iššūkis buvo biudžetas. Laimėjus projektą „Aš – ralistas“ visas mano sezonas Mini ralyje buvo finansuotas iš šio projekto, o šiemet teko galvoti, kaip surinkti finansus sezonui A lygoje. Tikrai nebuvo lengva. Daugiausiai prie mano sezono prisidėjo Kupiškio rajono savivaldybė. Pagrinde jų dėka galiu čia būti. Taip pat prisidėjo „Nordis“ kompanija ir Evaldas Kvederis.
Apskritai be partnerių pagalbos tikrai neišvažiuočiau į ralį, todėl esu dėkingas visiems, kurie manimi tiki ir padėjo tęsti svajonę važiuoti ralyje“, – kalbėjo Ovidijus Vaštakas.
Prie Ovidijaus Vaštako dalyvavimo sezone prisidėjo ir daugelis fanų, mat kupiškėnas įkūrė VšĮ „OV Racing“, turinčią paramos gavėjo statusą. Būtent per 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį sportininkui suteikti paramą galėjo ir visi prijaučiantys.
Ovidijui Vaštakui išpildyti savo svajonę varžytis aukščiausioje šalies ralio lygoje taip pat padėjo UAB „Abepa“ ir Paulius Beniušis, UAB „Eglaidija“ ir Audronis Gulbinas, „DAS Performance“, UAB „Rotoma“, UAB „Samsonas Motorsport“ su Martynu Samsonu priešakyje, IRP, „Pakelo Lubricants Lietuva“ ir Algis Poteliūnas, taip pat asmeniškai prisidėjo ir Mindaugas Dorelis.
Automobilį Ovidijui Vaštakui ruošia Gytis Juozėnas ir Rytis Rutkauskas, kurie ne tik rūpinasi technika, bet ir surado dalį partnerių. Patarimų ekipažui negaili ir geriausi Lietuvos šturmanai Ervinas Snitkas ir Ugnius Vainevičius.
Sezone laikosi tarp greičiausių
Šios varžybos Elektrėnuose bus jau penktasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas. Po keturių etapų Ovidijus Vaštakas ir Matas Žalandauskas turi visus šansus kovoti dėl savo klasės podiumo metinėje įskaitoje. Tiesa, klasės lyderiai pavejami jau daugiau teoriškai nei praktiškai, tačiau įsitvirtinti greičiausiųjų trejetuke projekto „Aš – ralistas“ laimėtojas ir Mini ralio čempionas Ovidijus Vaštakas vis dar gali.
„Metinėje įskaitoje trečia ir ketvirta vietos turi vienodai taškų, tai mes esame vieni iš jų. Antra vieta dar tikrai pavejama, o pirmoje vietoje esantis lyderis turi tris pirmas ir vieną ketvirtą. Jie sunkiai pagaunami, bet vis tiek tuos likusius du ralius bandysime važiuoti dėl pergalės.
Mums sunki buvo sezono pradžia. Gal tik Ukmergėje jau pajaučiau tą gerą tempą, ritmą. Rokiškyje gerai važiavosi. Kol važiavome, tol buvome pirmi arba antri, daugumą ruožų laimėjome. Gaila, kad Rokiškyje sustojome, bet bandysime reabilituotis Elektrėnuose“, – sakė kupiškėnas Ovidijus Vaštakas.
Prieš etapą Elektrėnuose – treniruotės
Ovidijus Vaštakas teigia, kad prieš ralį Elektrėnuose jis su dabartiniu šturmanu Matu Žalandausku ir toliau intensyviai dirba treniruodamiesi stenogramos surašymo subtilybes. Taip pat po praėjusių varžybų peržiūrėtas ir techninių problemų turėjęs dueto BMW automobilis.
„Pačių kaip ekipažo pasiruošimas vyksta nuolat. Vėl turėjome susirašymo treniruotes. Turėsime ir dar vieną prieš ralį. Šiandien važiuosime į „Auto Moto parką“ pavažiuoti, pasitikrinti automobilį. Po Rokiškio ralio didesnių reikalų neturėjome. Reikėjo tik įsitikinti, kaip laikosi variklis, nes šiek tiek pavažiavome su mažiau alyvos nei reikėtų. Taip pat teko keisti reduktoriaus „flanšą“, bet iš esmės daugiau nieko nenutiko, blokiruotė sveika, tai baigėsi viskas laimingai ir be didelių išlaidų.
Kalbant apie darbą su šturmanu, tai su Matu treniruotis pradėjome dar prieš pirmas sezono varžybas. Keli mėnesiai prieš sezoną jau važiavome ir susirašinėjome trasas, tikrinomės stenogramas, mokėmės. Faktas, kad nebuvo lengva, nes pirmame savo sezone Mini ralyje buvau gavęs geriausią šturmaną Lietuvoje Erviną Snitką.
Dabar kiek sudėtingiau, bet ne dėl Mato patirties trūkumo. Taip yra todėl, kad aš pats kartais sudvejoju, ar viską gerai diktuoju susirašant stenogramą. Dar kartais save pakvestionuoju, ar tikrai gerai užsirašiau“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Nors ralio varžybose Elektrėnuose Ovidijus Vaštakas iki šiol nėra dalyvavęs, tačiau šio krašto greičio ruožuose jam lankytis yra tekę. Sportininkas čia yra daręs stenogramos užsirašymo treniruotes, tad varžyboms parinkti žvyrkeliai jam nebus visiškai nauji ir neliesti.„Berner Rally Elektrėnai“ varžybose Ovidijaus Vaštako ir Mato Žalandausko BMW dureles puoš 38-asis starto numeris.
