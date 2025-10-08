Prizinio fondo dalybos: paskelbta, kiek susižers Eurolygos klubai

SDNA.gr skelbia, kad čempionai gaus 2,4 mln. eurų, o antrąją vietą užėmusi komanda – 2,1 mln. Praėjusiame sezone šios sumos buvo atitinkamai 1,8 mln. ir 1 mln.
Piniginius prizus gaus 1–16 vietas užėmusios komandos. 17–20 pozicijose likusios komandos negaus jokių papildomų lėšų.
Visas sąrašas:
1 vieta – 2,4 mln. eurų, 2 – 2,1 mln., 3 – 1,8 mln., 4 – 1,5 mln., 5 – 1,2 mln., 6 – 1,05 mln., 7 – 900 tūkst., 8 – 750 tūkst., 9 – 675 tūkst., 10 – 600 tūkst., 11 – 525 tūkst., 12 – 450 tūkst., 13 – 375 tūkst., 14 – 300 tūkst., 15 – 225 tūkst., 16 – 150 tūkst.
