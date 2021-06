Susitikimas Bukarešte (Vengrija) prasidės 19 val. Lietuvos laiku.

Š. Makedonijai tai bus pirmasis Europos čempionate šalies istorijoje. Į čempionatą jie pateko per UEFA Tautų lygos turnyrą, vedini savo lyderio veterano Gorano Pandevo.

Austrai Senojo žemyno pirmenybėse paskutinį kartą dalyvavo 2016 m., bet ten iškovoję vos tašką grupėje liko paskutinėje.

Šios abi rinktinės buvo susitikusios dukart atrankoje būtent į šį Europos čempionatą. Tuomet abejas rungtynes laimėjo austrai.

Rungtynių eiga:

Pirmasis kėlinys:

45 min. Po įmuštų įvarčių mačo sparta tapo lėtesnė. Abi rinktinės daugiau ramiai kontroliavo kamuolį, bet sukurti dar pavojingų situacijų nei vieniems nepavyko.

Po pirmojo kėlinio rezultatas 1:1.

28 min. ĮVARTIS! Šiaurės Makedonija muša istorinį įvartį, savo pirmąjį Europos čempionate! Bet kokie kuriozai.. Iš pradžių bandydami išmušti kamuolį austrai pataikė vienas į kitą.

Tada kamuolį jau buvo sugavęs austrų vartininkas, bet susidurdamas ir su savu žaidėju, ir su varžovu jį pametė iš rankų. O laiku ir vietoje atsidūręs veteranas Goranas Pandevas lygina rezultatą – 1:1.

🇲🇰 The moment Goran Pandev made history ⚽️ First ever goal at a major finals for North Macedonia ✅ #EURO2020 pic.twitter.com/mZYEoaJfLW

18 min. ĮVARTIS! Marcelis Sabitzeris iš gilumos atlieka tolimą aukštą ir labai tiklsų perdavimą link vartų, o visai šalia jų aukštai iššokęs kamuolį į vartus nukreipia Stefanas Laineris.

Puiki kombinacija ir labai gražus austrų įvartis.

11 min. Kol kas abi rinktinės daugiau laiko praleidžia aikštės viduryje.

1min. Mačas prasideda!

🇦🇹 Austria aiming to record their first win at a EURO

🇲🇰 First finals appearance for North Macedonia #EURO2020 pic.twitter.com/qpUhRZoRV1