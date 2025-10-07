Prancūzijos klubų biudžetai: 2 komandos smarkiai lenkia „Žalgirį“

Monako „AS Monaco“ disponuoja 38,7 mln. eurų biudžetu, kas yra net 9 mln. eurų daugiau nei pernai, kai suma siekė 29,375 mln. eurų. Augimas siekia 32 proc.
Paryžiaus „Paris“ savo biudžetą padidino 53 proc. – nuo 18,85 mln. iki 28,83 mln. eurų. Tuo tarpu Vilerbano ASVEL savo kapšą padidino 15 proc. – nuo 16,22 mln. iki 18,68 mln. eurų.
Tik trijų ekipų biudžetai krito, vieno – nepakito. Arčiausiai Eurolygos klubų yra Europos taurėje žaidžiančios Breso Burgo JL ekipos – 8,12 mln. eurų. Toliau – Šalono „Elan“ (7,18 mln.) ir Le Mano „Sarthe Basket“ (7,5 mln. eurų).
Verta pažymėta, kad dėl mokestinės sistemos, jaunimo komandų ir kitų išlaidų dažniausiai Prancūzijos lygos klubų žaidėjų bei trenerių algoms skirta suma siekia 45–50 proc. viso biudžeto.
Priminsime, kad „Žalgiris“ praėjusią savaitę pranešė turėsiantis 21,7 mln. eurų.
