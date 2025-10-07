Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Prancūzijos klubų biudžetai: 2 komandos smarkiai lenkia „Žalgirį“

2025-10-07 14:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 14:15

Paaiškėjo Prancūzijos lygos klubų biudžetai ir trys turtingiausios komandos varžosi Eurolygoje.

Monako klubo biudžetas išaugo 32 proc.

Paaiškėjo Prancūzijos lygos klubų biudžetai ir trys turtingiausios komandos varžosi Eurolygoje.

REKLAMA
0

Monako „AS Monaco“ disponuoja 38,7 mln. eurų biudžetu, kas yra net 9 mln. eurų daugiau nei pernai, kai suma siekė 29,375 mln. eurų. Augimas siekia 32 proc.

Paryžiaus „Paris“ savo biudžetą padidino 53 proc. – nuo 18,85 mln. iki 28,83 mln. eurų. Tuo tarpu Vilerbano ASVEL savo kapšą padidino 15 proc. – nuo 16,22 mln. iki 18,68 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tik trijų ekipų biudžetai krito, vieno – nepakito. Arčiausiai Eurolygos klubų yra Europos taurėje žaidžiančios Breso Burgo JL ekipos – 8,12 mln. eurų. Toliau – Šalono „Elan“ (7,18 mln.) ir Le Mano „Sarthe Basket“ (7,5 mln. eurų).

Verta pažymėta, kad dėl mokestinės sistemos, jaunimo komandų ir kitų išlaidų dažniausiai Prancūzijos lygos klubų žaidėjų bei trenerių algoms skirta suma siekia 45–50 proc. viso biudžeto.

Priminsime, kad „Žalgiris“ praėjusią savaitę pranešė turėsiantis 21,7 mln. eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų