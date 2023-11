Porzingis buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas: pranoko naudingiausią NBA krepšininką

Iki rungtynių pabaigos likus mažiau nei 4 minutėms Filadelfijos komanda pirmavo 15 taškų persvara, tačiau „keltai“ sugebėjo grįžti į rungtynes. Rungtynių pabaigoje pratęsimą galėjo išplėšti tas pats K. Porzingis, tačiau jo tolimas metimas skriejo pro šalį.

K. Porzingis per 31 min. taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Įdomu tai, kad „Celtics“ dar antrojo kėlinio pradžioje turėjo 11 taškų pranašumą.

„76ers“ laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (56:43), tačiau atliko mažiau rezultatyvių perdavimų (20:28).

