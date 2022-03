Po sunkios ligos mirė vos 28-erių Belgijos futbolininkas

Apie tai paskelbė Briugės „Cercle“ klubas, kurio gretose vartininkas ir rungtyniavo. M. Van Damme su lastinga liga kovojo nuo 2016-ųjų.

Su didžiuliu liūdėsiu pranešame, kad mūsų draugas, mūsų komandos narys iguelis Van Damme pralaimėjo kovą su leukemija“, – rašoma klubo pranešime.

Futbolininkas keletą kartų kovą su klastinga liga kovą buvo laimėjęs, bet liga vis atsinaujindavo.

Praėjusių metų gegužę M. Van Damme žmona susilaukė dukros.

Beje, „Cercle“ atstovauja ir lietuvis Edgaras Utkus.

Cercle Brugge goalkeeper Miguel Van Damme has sadly passed away at the age of 28. He lost his brave battle with Leukemia. RIP, Miguel 🙏❤️ pic.twitter.com/w43Tt1wVxE