Po rungtynių su „Olympiacos“ treneriu apsižodžiavęs Šaras: „Neleisiu jokiam treneriui nurodinėti, ką aš turiu daryti“

Bet po mačo neapsieita be konflikto.

Iškart po finalinės sirenos, kai dažniausiai treneriai spaudžia vienas kitam rankas, Š.Jasikevičius greitu žingsniu priėjo prie „Olympiakos“ vairininko Georgioso Bartzoko ir abu jie apsižodžiavo.

‼️Argument between coach Jasikevicius and coach Bartzokas after the end of the game. #basketball #euroleague #Olympiacos #olympiacosbc #FenerbahceBeko

