Pirmosiose rungtynėse Majamio ekipoje – įspūdingi Jakučionio perdavimai

Lietuvis buvo vienas ryškiausių Majamio „Heat“ žaidėjų, nors namie įveikti San Antonijaus „Spurs“ ir nepavyko –107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26).
Likus žaisti dvi minutes rezultatas dar buvo lygus (107:107), bet Davidas Garcia-Jonesas išvedė svečius į priekį, o užsikirtus šeimininkų puolimui „Spurs“ pergalę įtvirtino baudų metimais.
Nuo suolo pakilęs K.Jakučionis per 25 minutes surinko 8 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 10 rezultatyvių perdavimų, 2 perimtus kamuolius, bloką bei 3 klaidas. Lietuvio minutes „Heat“ laimėjo 16 taškų skirtumu – geriausias rezultatas komandoje.
Jaku defense leads to Keshad slam 🔥 pic.twitter.com/KrEPkj6zg7— Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) October 9, 2025
Įžaidėjui tai buvo pirmasis mačas pagrindinėje „Heat“ sudėtyje, nors klubas sužaidė jau trečiąjį ikisezoninį susitikimą ir visus pralaimėjo.
Nugalėtojų gretose Victoras Wembanyama per 22 minutes pelnė 10 taškų (4/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/4 baudų metimų), atkovojo 4, perėmė vieną ir prarado 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus bei 2 kartus prasižengė.
Abi komandos dažnai klydo (19 ir 21), o „Spurs“ pranašumą kūrėsi geresne kova dėl kamuolių (49:36).
Kitas K.Jakučionio šansas parodyti savo sugebėjimus – spalio 13-osios Floridos derbis svečiuose pas Orlando „Magic“.
„Heat“: Kel’elas Ware’as 29 (12 atk. kam., 3/6 tritaškių), Jaime Jaquezas 19 (6/8 dvitaškių), Normanas Powellas 18 (4 atk. kam., 4 klaidos), Bamas Adebayo 9 (3/10 metimų), Andrew Wigginsas (3/10 metimų) ir Kasparas Jakučionis (10 rez. perd.) po 8.
„Spurs“: Keldonas Johnsonas 19 (6 atk. kam.), Julianas Champagnie 15 (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), Devinas Vassellas 12 (6 atk. kam., 0/4 tritaškių), Adamas Flagleris 11, Victoras Wembanyama 10 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 5 klaidos), Luke’as Kornetas (11 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Lindy Watersas (3/4 tritaškių) po 9, Harrisonas Barnesas ir Carteris Bryantas (6 atk. kam., 4 klaidos) po 8.
