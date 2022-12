Pirmasis pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio mūšis: Nyderlandai – JAV

Mačas prasidės 17 valandą.

Nyderlandai su 7 taškais tapo A grupės nugalėtojais, o JAV rinktinė (5 tšk.) B grupėje užėmė antrąją vietą.

Įdomu tai, kad Nyderlandai bent jau ketvirtfinalį yra pasiekę 4 iš 5 paskutinių savo pasaulio čempionatų ir tik 2006 m. jie aštuntfinalyje 0:1 pralaimėjo Portugalijai.

Šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susikaus su Argentinos ir Australijos poros laimėtojais

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

10 min. Neįmuši, įmuš tau. Dar sykį pasitvirtino ši futbolo patarlė. Puikaus perdavimo sulaukęs Memphis Depay'us visiškai laisvas atsidūrė daugmaž ties 11 m žyma ir puikiai nukreipė kamuolį į apatinį vartų kampą. Nyderlandai priekyje 1:0.

3 min. Oj kokia proga amerikiečiams. Christianas Pulišičius galėjo išvesti JAV į priekį, nes situacijoje nuošalės nebuvo, bet Nyderlandus išgelbėjo vartininkas.

1 min. Ką gi, aštuntfinalis prasideda!

