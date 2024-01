Pirmasis Dakaro etapas: vis daugiau lietuvių jau trasoje, etapą pradeda ir automobiliai

Penktadienį dalyviai įveikė 27 km greičio prologą, po kurio paaiškėjo jų starto pozicijos pirmajame etape šiandien. Bet tikroji kova prasideda būtent šiandien.

Pasak organizatorių, pirmajame Dakaro etape laukia 414 kilometrai greičio ruožo ir dar 127 kilometrai pervažiavimų. Jį sudarys daugiausiai (71 proc.) žvyro/purvo danga, bus šiek tiek smėlio (12 proc.) ir akmenų (17 proc.).

9.48 val. Po 127 km L.Kancius vis dar 6-as ir nuo lyderio M.Medeiros atsilieka 5 min ir 10 sek. O A.Kanopkinas jau nuvažiavo 87 km ir išlieka 9-as (13 min ir 55 sek. nuo lyderio).

9.27 val. M.Siliūnas po pirmųjų 38 km pakilo į 66-ą vietą (+00:07:53), o L.Kancius po 87 km nuo lyderio jau atsilieka 5 min. 4 sek., bet turėtų išlikti šešetuke.

Beje, jau po truputį startuoja ir automobiliai.

9.11 val. Antanas Kanopkinas pasiekė pirmąją 38 kilometrų žymą. Jis distanciją įveikė per 36 min. ir 2 sek. ir kol kas rikiuojamas devintas.

8.48 val. Po vakarykščio incidento Gelažninkų ekipažas dalijasi gera žinia.

„Servisas iki išnaktų vargo, tačiau turim gerų žinių - bagiukas vėl dirba kaip dirbęs! Todėl, nors ir iš galo, bet keliam sparnus ir į šiandienos greičio ruožą!

Paliekam Al Ula, keičiam bivuaką ir reikės nuvažiuoti per 540 km, iš kurių 414 km bus greičio ruože. Organizatoriai žada akmenų, išdžiuvusių upių vagų ir iššūkių keliančią navigaciją. Manau, susitvarkysim“, – rašoma komandos pranešime.

8.45 val. Po 38 km L. Kancius kol kas nuo lyderio atsilieka 2 min. ir 39 sek. bei rikiuojasi šeštas.

8.22 val. Startavo jau ir debiutantas A. Kanopkinas.

7.48 val. L. Kancius pirmasis iš lietuvių pajuda į greičio ruožą.

