Pirmasis Dakaro etapas: Vaidotas Žala demonstruoja puikų greitį, Benediktas Vanagas atsilieka nedaug

Penktadienį dalyviai įveikė 27 km greičio prologą, po kurio paaiškėjo jų starto pozicijos pirmajame etape šiandien. Bet tikroji kova prasideda būtent šiandien.

Pasak organizatorių, pirmajame Dakaro etape laukia 414 kilometrai greičio ruožo ir dar 127 kilometrai pervažiavimų. Jį sudarys daugiausiai (71 proc.) žvyro/purvo danga, bus šiek tiek smėlio (12 proc.) ir akmenų (17 proc.).

12.05 val. Skriejantis V.Žala po 87 km kol kas yra 5-as ir jis tik 2 min. 51 sek. atsiliko nuo lyderio M.Ekstromo. B. Vanagas vis dar šiek tiek atsilieka, bet irgi turėtų būti dešimtuke po 128 km.

11.57 val. Startavęs R. Baciučka po 38 km rikiuojasi šeštas. Jis nuo lyderio atsilieka vos 52 sekundes.

11.41 val. V. Žala kol kas skrieja ir šiek tiek lenkia B. Vanagą. Preliminariai V. Žalos ekipažas yra aštuntas. Nuo lyderio skiria 1 minutė ir 27 sekundės.

O M.Siliūnas po 225 km iš 64 vietos kyla į 58-ą bei nuo lyderio atsilieka 38 minutes.

11.18 val. B.Vanagas po pirmų 38 kilometrų preliminariai yra 9-toje vietoje, nuo lyderio atsilieka daugmaž 2 minutes.

M.Siliūnas po 170 km rikiuojasi 64-as ir 31 min. 49 sek. atsilieka nuo lyderio. O L. Kancius po 225 km ribos nuo lyderio atsilieka 6:36 min., bet kol kas jis rikiuojamas pirmajame šešete.

11.00 val. B. Vanagas jau startavo! Nors tą padarė valanda vėliau nei buvo numatyta starto protokole.

10.36 val. L.Kancius kirto 170 km žymą ir pakilo į penktą vietą (+00:06:25), o A.Kanopkinas po 127 km nuo lyderio jau atsilieka 19 min. 34 sek.

10.34 val. Startuoti turėjo ir V. Žalos bei B. Vanago ekipažai, bet startas laikinai atidėtas. Tikėtinas valandos vėlavimas bei greičio ruožo sutrumpinimas.

Pasak pranešimų, tai veikiausiai dėl incidento su žiūrovu, kuris buvo partrenktas šalia starto ir nuvežtas į artimiausią ligoninę. Kol kas daugiau detalių apie tai nėra pranešama.

Tuo tarpu trasoje esantis lietuvis M.Siliūnas įveikė jau 87 km ir pakilo į 61-ą poziciją.

9.48 val. Po 127 km L.Kancius vis dar 6-as ir nuo lyderio M.Medeiros atsilieka 5 min ir 10 sek. O A.Kanopkinas jau nuvažiavo 87 km ir išlieka 9-as (13 min ir 55 sek. nuo lyderio).

9.27 val. M.Siliūnas po pirmųjų 38 km pakilo į 66-ą vietą (+00:07:53), o L.Kancius po 87 km nuo lyderio jau atsilieka 5 min. 4 sek., bet turėtų išlikti šešetuke.

Beje, jau po truputį startuoja ir automobiliai.

9.11 val. Antanas Kanopkinas pasiekė pirmąją 38 kilometrų žymą. Jis distanciją įveikė per 36 min. ir 2 sek. ir kol kas rikiuojamas devintas.

8.48 val. Po vakarykščio incidento Gelažninkų ekipažas dalijasi gera žinia.

„Servisas iki išnaktų vargo, tačiau turim gerų žinių - bagiukas vėl dirba kaip dirbęs! Todėl, nors ir iš galo, bet keliam sparnus ir į šiandienos greičio ruožą!

Paliekam Al Ula, keičiam bivuaką ir reikės nuvažiuoti per 540 km, iš kurių 414 km bus greičio ruože. Organizatoriai žada akmenų, išdžiuvusių upių vagų ir iššūkių keliančią navigaciją. Manau, susitvarkysim“, – rašoma komandos pranešime.

8.45 val. Po 38 km L. Kancius kol kas nuo lyderio atsilieka 2 min. ir 39 sek. bei rikiuojasi šeštas.

8.22 val. Startavo jau ir debiutantas A. Kanopkinas.

7.48 val. L. Kancius pirmasis iš lietuvių pajuda į greičio ruožą.

