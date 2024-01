Pirmasis Dakaro etapas: lenktynininkų laukia ilga distancija, pirmasis išvažiavo Laisvydas Kancius

Penktadienį dalyviai įveikė 27 km greičio prologą, po kurio paaiškėjo jų starto pozicijos pirmajame etape šiandien. Bet tikroji kova prasideda būtent šiandien.

Pasak organizatorių, pirmajame Dakaro etape laukia 414 kilometrai greičio ruožo ir dar 127 kilometrai pervažiavimų. Jį sudarys daugiausiai (71 proc.) žvyro/purvo danga, bus šiek tiek smėlio (12 proc.) ir akmenų (17 proc.).

8.22 val. Startavo jau ir debiutantas A. Kanopkinas.

7.48 val. L. Kancius pirmasis iš lietuvių pajuda į greičio ruožą.

🤩 It sure is amazing!



🤳 Before the start, Tiziano Interno took the opportunity to watch the first riders set off. 🏍#Dakar2024 pic.twitter.com/and3kH1hiF