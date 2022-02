Pirmąją planetos rakete tapsiantis Daniilas Medvedevas kalba apie taiką, kitas rusas pasidalijo jautria žinute

Jis nors ir pralaimėjo Rafaeliui Nadaliui ATP 500 serijos turnyre Akapulke (Meksika), bet vis vien iš sosto išstums serbą Novaką Džokovičių.

P mačo interviu kalbėjęs D. Medvedevas tikino, kad jam svarbiausia dabar taika pasaulyje.

„Tokiais momentais tu supranti, kad tenisas nėra pats svarbiausias. Būdamas garsiu tenisininku, noriu tuo pasinaudoti ir skleisti pasaulyje tik taiką. Nuo mažų dienų keliauju po visą platų pasaulį ir aplankiau daugybę skirtingų šalių, tad susitaikyti su visomis šiomis žiniomis apie karą yra labai sunku“, – sakė jis.

Penktadienį panašią žinute pasidalijo ir kitas rusų tenisininkas Andrejus Rubliovas. Jis pareiškė, kad tai, kas vyksta, yra siaubinga ir penktadienį ant kameros užrašė – „prašau, jokio karo“.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd