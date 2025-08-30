Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Piastri kvalifikacijoje pranoko Norrisą vos 0.012 sek., Strollas padarė dar vieną avariją

2025-08-30 17:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 17:22

Po 4 savaičių pertraukos atnaujintas 2025 m. „Formulės 1“ čempionato sezonas. Šeštadienį Nyderlanduose vyko 15-oji šių metų kvalifikacija, kurią laimėjo australas Oscaras Piastri su „McLaren“ bolidu – 1 min. 8.662 sek.

„McLaren“ pilotai | „Stop“ kadras

0

Kaip ir tikėtasi, kova dėl „pole“ pozicijos iš esmės vyko tik tarp „McLaren“ pilotų. Britas Lando Norrisas komandos draugui pralaimėjo vos 0.012 sek. ir užėmė 2-ą vietą.

Olandas Maxas Verstappenas nuvažiavo rekordinį antrą sektorių, bet liko 3-ias („Red Bull“, 1:08.925). Tuo tarpu sensaciją pateikęs ir geriausią karjeros rezultatą pasiekęs prancūzas Isackas Hadjaras buvo 4-as („Racing Bulls“, 1:09.208).

5-ą vietą užėmė britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:09.255), palikęs už nugaros abu „Ferrari“ pilotus.

Į pirmą dešimtuką pateko tik po vieną „Mercedes“ bei „Red Bull“ pilotą. Italas Kimi Antonelli kvalifikaciją baigė 11-as („Mercedes“, 1:09.493), o japonas Yuki Tsunoda – 12-as („Red Bull“, 1:09.622).

Nyderlandų GP kvalifikacijos rezultatai:

Kanadietis Lance‘as Strollas („Aston Martin“) suklydo jau pirmoje kvalifikacijos dalyje, kai užvažiavo ant žolės, prarado bolido kontrolę ir rėžėsi į barjerus. Tiesa, L. Strollui pavyko grįžti į trasą ir pasiekti boksus, todėl raudonos vėliavos rodyti nereikėjo. L. Strollas, kuris prieš tai avariją padarė ir treniruotėje, kvalifikaciją baigė paskutinis – 20-as.

Dėl pasaulio čempiono titulo toliau įtemptai kovoja O. Piastri (284 taškai) ir L. Norrisas (275), o trečias lieka M. Verstappenas (187). Konstruktorių įskaitoje jau niekas neabejoja „McLaren“ (559) pergale. Dėl antros vietos kovoja „Ferrari“ (260) ir „Mercedes“ (234), o „Red Bull“ (194) šansai blėsta, nes jai taškus iš esmės renka tik vienas pilotas.

Nyderlandų GP lenktynės vyks sekmadienį 16 val. Lietuvos laiku, jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat sekmadienį nuo 22 val. lenktynes bus galima stebėti per TV6 kanalą.

