 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Perlas Go“ užtikrintai nugalėjo Alytaus ekipą NKL savaitės rungtynėse

2025-11-29 16:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-29 16:19

NKL savaitės dvikovoje galingai startavęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (9/7) įsirašė trečiąją pergalę paeiliui. Šarūno Zablockio kariauna namų tvirtovėje namie 84:70 (23:10, 24:19, 17:21, 20:20) užtikrintai įveikė paskutinėje turnyro lentelės pozicijoje stovintį „Alytų“ (3/13).

Skučas (Dainius Lukšta, NKL)

NKL savaitės dvikovoje galingai startavęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (9/7) įsirašė trečiąją pergalę paeiliui. Šarūno Zablockio kariauna namų tvirtovėje namie 84:70 (23:10, 24:19, 17:21, 20:20) užtikrintai įveikė paskutinėje turnyro lentelės pozicijoje stovintį „Alytų“ (3/13).

REKLAMA
0

Po išmesto ginčo kamuolio Vilkaviškio sporto centre šeimininkai smaginosi – per pirmąsias 4,5 minutės mačą pradėdami 15 taškų be atsako (15:0).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baudos aikštelėje dominavę vicečempionai ištiksėjus pusantro ketvirčio laiko susikrovė ir 20 taškų pranašumą – 39:19.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmąją dvikovos pusę triuškinančiai laimėję (47:29) šeimininkai tokį atstumą susikūrė be taiklių baudų metimų (0/1), tačiau dvitaškius realizuodami net 79 proc. taiklumu (19 iš 24).

REKLAMA

Visgi po didžiosios pertraukos alytiškiai nemojavo balta vėliava ir artėjant lemiamo ketvirčio viduriui nurėžė deficitą iki vienaženklio – 59:68.

Tačiau po to Titas Pažarauskas įsūdė 5 taškus paeiliui, Giedrius Stankevičius pridėjo dvitaškį, o Jorellas Saterfieldas – pergalę įtvirtinusį tolimą dūrį (78:68).

Kovą dėl kamuolių „Perlas Go“ tvirtai laimėjo 38:25 (16 iš jų puolime), o antraisiais šansais surinko 14 taškų, kai priešininkai pelnė penkis.

REKLAMA
REKLAMA

Vilkaviškio ekipos legionierius Theodore'as Gadsdenas per 29 minutes sumetė 17 taškų (6/7 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 1 kamuolį, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 23 naudingumo balus.

Alytiškių gretose naudingiausiai rungtyniavo naujokas Ronaldas Degray'us, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 15 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 2 atšokę ir 3 nugvelbti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 17 efektyvumo balų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svečiai savaitės rungtynėse kovėsi be traumuoto Dmytro Tykhonovo.

„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 17 (6/7 dvit., 8 atk. kam.), Kristupas Smirnov 15 (7/9 dvit.), Titas Pažarauskas 13 (5/6 dvit., 1/5 trit.), Gabrielis Quillanas 11 (5/8 dvit.), Jorellas Saterfieldas 9 (3/6 trit.), Giedrius Stankevičius 7 (7 atk. kam.).

„Alytus“: Ronaldas Degray'us 15 (5/7 dvit., 3 per. kam.), Nathanas Scottas 10 (3/7 dvit., 10 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas (2/2 trit., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Laurynas Klimas po 9, Justinas Norkus 8, Augustinas Venckus (1/6 trit.) ir Tautvydas Baltrušaitis (1/7 trit., 2 blok.) po 7.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų