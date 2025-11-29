„Perlas Go“ užtikrintai nugalėjo Alytaus ekipą NKL savaitės rungtynėse

Po išmesto ginčo kamuolio Vilkaviškio sporto centre šeimininkai smaginosi – per pirmąsias 4,5 minutės mačą pradėdami 15 taškų be atsako (15:0).
Baudos aikštelėje dominavę vicečempionai ištiksėjus pusantro ketvirčio laiko susikrovė ir 20 taškų pranašumą – 39:19.
Pirmąją dvikovos pusę triuškinančiai laimėję (47:29) šeimininkai tokį atstumą susikūrė be taiklių baudų metimų (0/1), tačiau dvitaškius realizuodami net 79 proc. taiklumu (19 iš 24).
Visgi po didžiosios pertraukos alytiškiai nemojavo balta vėliava ir artėjant lemiamo ketvirčio viduriui nurėžė deficitą iki vienaženklio – 59:68.
Tačiau po to Titas Pažarauskas įsūdė 5 taškus paeiliui, Giedrius Stankevičius pridėjo dvitaškį, o Jorellas Saterfieldas – pergalę įtvirtinusį tolimą dūrį (78:68).
Kovą dėl kamuolių „Perlas Go“ tvirtai laimėjo 38:25 (16 iš jų puolime), o antraisiais šansais surinko 14 taškų, kai priešininkai pelnė penkis.
Vilkaviškio ekipos legionierius Theodore'as Gadsdenas per 29 minutes sumetė 17 taškų (6/7 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 1 kamuolį, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 23 naudingumo balus.
Alytiškių gretose naudingiausiai rungtyniavo naujokas Ronaldas Degray'us, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 15 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 2 atšokę ir 3 nugvelbti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 17 efektyvumo balų.
Svečiai savaitės rungtynėse kovėsi be traumuoto Dmytro Tykhonovo.
„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 17 (6/7 dvit., 8 atk. kam.), Kristupas Smirnov 15 (7/9 dvit.), Titas Pažarauskas 13 (5/6 dvit., 1/5 trit.), Gabrielis Quillanas 11 (5/8 dvit.), Jorellas Saterfieldas 9 (3/6 trit.), Giedrius Stankevičius 7 (7 atk. kam.).
„Alytus“: Ronaldas Degray'us 15 (5/7 dvit., 3 per. kam.), Nathanas Scottas 10 (3/7 dvit., 10 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas (2/2 trit., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Laurynas Klimas po 9, Justinas Norkus 8, Augustinas Venckus (1/6 trit.) ir Tautvydas Baltrušaitis (1/7 trit., 2 blok.) po 7.
