Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

„Perlas Go Rally Dzūkija“ grįžta pasikeitęs: dalyvių lauks nauji greičio ruožai

2025-08-20 15:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 15:07

Jau artėjantį penktadienį Alytaus rajone, Daugų miestelyje ims rikiuotis sportinė technika, o jau kitą dieną į greičio ruožus kovoti dėl sekundžių ir svarbių metinės įskaitos taškų pajudės penktojo Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapo dalyviai. Startinis „Perlas Go Rally Dzūkija“ dalyvių sąrašas – išties įspūdingas ir siekia beveik 80 paraiškų. Beje, pasivaržyti klastingiausiais Dzūkijos žvyrkeliais atvyksta ir A lygos čempionato dalyviai.

„Perlas Go Rally Dzūkija“ grįžta pasikeitęs | Organizatorių nuotr.

Jau artėjantį penktadienį Alytaus rajone, Daugų miestelyje ims rikiuotis sportinė technika, o jau kitą dieną į greičio ruožus kovoti dėl sekundžių ir svarbių metinės įskaitos taškų pajudės penktojo Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapo dalyviai. Startinis „Perlas Go Rally Dzūkija“ dalyvių sąrašas – išties įspūdingas ir siekia beveik 80 paraiškų. Beje, pasivaržyti klastingiausiais Dzūkijos žvyrkeliais atvyksta ir A lygos čempionato dalyviai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ralis – jau trečią kartą

Veiksmas ralio miesteliu tapsiančiuose Dauguose prasidės dar penktadienį. Dalyvių čia lauks administracinės ir techninės komisijos procedūros bei greičio ruožų užsirašymas. Šeštadienį, po iškilmingo renginio atidarymo centrinėje Daugų aikštėje, veiksmas jau persikels į kelius ir žvyrkelius.

REKLAMA
REKLAMA

Po to, kai trasą patikrins „Dacia“ saugos automobiliai, greičio ruožuose pasirodys pirmieji ekipažai. Preliminariai numatoma, jog pirmojo automobilio startas pirmame greičio ruože įvyks 10.45 val.

REKLAMA

„Džiugu, kad metai iš metų sulaukiame gero Alytaus rajono savivaldybės požiūrio į šį renginį. Tiek Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė, tiek vicemeras Arūnas Truncė ir vėl palaikė mūsų idėją ralį organizuoti Daugų apylinkėse. Taip pat turime ir seniūnijų, kurių ribose vyks varžybos, palaikymą, todėl ir vėl grįžtame į šį regioną su jau trečiuoju renginiu. Tikrai smagu, kad šis ralis ir toliau vyksta ten, kur jis ir gimė“, – sakė vienas iš „Perlas Go Rally Dzūkija“ organizatorių Ronaldas Rutkauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Pateiks naujų greičio ruožų

Varžybų dalyvių šiose varžybose lauks keturi, po du kartus važiuojami greičio ruožai. Bendras kovinių kilometrų skaičius sieks beveik 28 kilometrus, o visa distancija su pervažiavimais nusidrieks 165 kilometrų atstume.

„Perlas Go Rally Dzūkija 2025“ organizatorius – komanda „Marimotors racing“ šių metų raliui paruošė praktiškai naują greičio ruožų meniu. Keli tradiciniai ralio greičio ruožai bus apsukti į kitą pusę. Būtent tokia kryptimi jie niekada nebuvo važiuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viską dar labiau pagardins nauja sekcija, kurioje tik vienas kelio gabaliukas bus pažįstamas nuo senesnių laikų. Įdomu tai, kad šįkart ralio dalyviai savo meistriškumą turės parodyti važiuodami ir asfaltine atkarpa. Ji sudarys kiek daugiau nei dešimtadalį visos distancijos.

„Daugų miestelyje mes esame todėl, kad tai yra vienas didžiausių miestelių, kur galime sutalpinti ir priešstartinę zoną, ir serviso zoną. Tuomet atsiranda galvosūkiai dėl greičio ruožų, ką galime dalyviams pasiūlyti naujo, neišplečiant bendro ralio kilometražo ir per daug nenutolstant nuo ralio epicentro Dauguose.

REKLAMA

Šiemet turėsime tokius greičio ruožus, kuriuos tikrai galima vadinti naujais. Turėsime ir asfaltinę atkarpėlę. Manau, kad tai yra ženklas, jog lietuviškas ralis pamažu evoliucionuoja. Natūralu, kad kelių asfaltavimas vyksta ir galbūt kažkada ateis laikas, kai į žvyrinius ralius Lietuvoje žiūrėsime kaip į gerą prisiminimą.

Kiti greičio ruožai bus visiškai žvyriniai. Kalbant bendrai apie trasą, tai realiai ji yra nauja. Anksčiau naudoti greičio ruožai šiemet yra apsukti ir šia kryptimi niekada nenaudoti, todėl dalyviai atsipalaiduoti ir galvoti, jog važiuos žinomais greičio ruožais, tikrai negalės“, – pasakojo vienas iš organizatorių Tadas Zdanavičius.

REKLAMA

Primena apie saugumą

Greičio ruožuose įdomių vietų ralio stebėjimui tikrai atras ir šios sporto šakos gerbėjai. Tiesa, organizatoriai publiką primygtinai ragina laikytis visų saugumo reikalavimų bei netapti varžybų sustabdymo priežastimi.

„Mes kaip organizatoriai apie saugumą kalbame nuolat. Tačiau prašome ir pačių sportininkų, turinčių savo sekėjų auditorijas, taip pat priminti pagrindines saugaus ralio stebėjimo taisykles ralio fanams. Vietos gyventojų prašome šiek tiek kantrybės, kol bus uždaryti keliai, bet taip pat kviečiame irgi pasisemti gerų emocijų stebint varžybas“, – teigė Ronaldas Rutkauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Greičiausiųjų lauks specialūs trofėjai

Po aštuonių greičio ruožų paaiškėjus greičiausiems ekipažams, sportininkai bus apdovanoti iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu Daugų miestelyje. Jų lauks išskirtiniai, unikalūs trofėjai, kuriuos tradiciškai pagamino „Lanksti linija“.

Daugiau informacijos apie „Perlas Go Rally Dzūkija“ varžybas, greičio ruožų žemėlapius, ralio gidą, varžybų vaizdo apžvalgą ir visą kitą aktualią informaciją galima rasti varžybų „Facebook“ puslapyje paspaudus ČIA.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų