„Perlas Go Rally Dzūkija“ grįžta pasikeitęs: dalyvių lauks nauji greičio ruožai

Ralis – jau trečią kartą
Veiksmas ralio miesteliu tapsiančiuose Dauguose prasidės dar penktadienį. Dalyvių čia lauks administracinės ir techninės komisijos procedūros bei greičio ruožų užsirašymas. Šeštadienį, po iškilmingo renginio atidarymo centrinėje Daugų aikštėje, veiksmas jau persikels į kelius ir žvyrkelius.
Po to, kai trasą patikrins „Dacia“ saugos automobiliai, greičio ruožuose pasirodys pirmieji ekipažai. Preliminariai numatoma, jog pirmojo automobilio startas pirmame greičio ruože įvyks 10.45 val.
„Džiugu, kad metai iš metų sulaukiame gero Alytaus rajono savivaldybės požiūrio į šį renginį. Tiek Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė, tiek vicemeras Arūnas Truncė ir vėl palaikė mūsų idėją ralį organizuoti Daugų apylinkėse. Taip pat turime ir seniūnijų, kurių ribose vyks varžybos, palaikymą, todėl ir vėl grįžtame į šį regioną su jau trečiuoju renginiu. Tikrai smagu, kad šis ralis ir toliau vyksta ten, kur jis ir gimė“, – sakė vienas iš „Perlas Go Rally Dzūkija“ organizatorių Ronaldas Rutkauskas.
Pateiks naujų greičio ruožų
Varžybų dalyvių šiose varžybose lauks keturi, po du kartus važiuojami greičio ruožai. Bendras kovinių kilometrų skaičius sieks beveik 28 kilometrus, o visa distancija su pervažiavimais nusidrieks 165 kilometrų atstume.
„Perlas Go Rally Dzūkija 2025“ organizatorius – komanda „Marimotors racing“ šių metų raliui paruošė praktiškai naują greičio ruožų meniu. Keli tradiciniai ralio greičio ruožai bus apsukti į kitą pusę. Būtent tokia kryptimi jie niekada nebuvo važiuoti.
Viską dar labiau pagardins nauja sekcija, kurioje tik vienas kelio gabaliukas bus pažįstamas nuo senesnių laikų. Įdomu tai, kad šįkart ralio dalyviai savo meistriškumą turės parodyti važiuodami ir asfaltine atkarpa. Ji sudarys kiek daugiau nei dešimtadalį visos distancijos.
„Daugų miestelyje mes esame todėl, kad tai yra vienas didžiausių miestelių, kur galime sutalpinti ir priešstartinę zoną, ir serviso zoną. Tuomet atsiranda galvosūkiai dėl greičio ruožų, ką galime dalyviams pasiūlyti naujo, neišplečiant bendro ralio kilometražo ir per daug nenutolstant nuo ralio epicentro Dauguose.
Šiemet turėsime tokius greičio ruožus, kuriuos tikrai galima vadinti naujais. Turėsime ir asfaltinę atkarpėlę. Manau, kad tai yra ženklas, jog lietuviškas ralis pamažu evoliucionuoja. Natūralu, kad kelių asfaltavimas vyksta ir galbūt kažkada ateis laikas, kai į žvyrinius ralius Lietuvoje žiūrėsime kaip į gerą prisiminimą.
Kiti greičio ruožai bus visiškai žvyriniai. Kalbant bendrai apie trasą, tai realiai ji yra nauja. Anksčiau naudoti greičio ruožai šiemet yra apsukti ir šia kryptimi niekada nenaudoti, todėl dalyviai atsipalaiduoti ir galvoti, jog važiuos žinomais greičio ruožais, tikrai negalės“, – pasakojo vienas iš organizatorių Tadas Zdanavičius.
Primena apie saugumą
Greičio ruožuose įdomių vietų ralio stebėjimui tikrai atras ir šios sporto šakos gerbėjai. Tiesa, organizatoriai publiką primygtinai ragina laikytis visų saugumo reikalavimų bei netapti varžybų sustabdymo priežastimi.
„Mes kaip organizatoriai apie saugumą kalbame nuolat. Tačiau prašome ir pačių sportininkų, turinčių savo sekėjų auditorijas, taip pat priminti pagrindines saugaus ralio stebėjimo taisykles ralio fanams. Vietos gyventojų prašome šiek tiek kantrybės, kol bus uždaryti keliai, bet taip pat kviečiame irgi pasisemti gerų emocijų stebint varžybas“, – teigė Ronaldas Rutkauskas.
Greičiausiųjų lauks specialūs trofėjai
Po aštuonių greičio ruožų paaiškėjus greičiausiems ekipažams, sportininkai bus apdovanoti iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu Daugų miestelyje. Jų lauks išskirtiniai, unikalūs trofėjai, kuriuos tradiciškai pagamino „Lanksti linija“.
Daugiau informacijos apie „Perlas Go Rally Dzūkija“ varžybas, greičio ruožų žemėlapius, ralio gidą, varžybų vaizdo apžvalgą ir visą kitą aktualią informaciją galima rasti varžybų „Facebook“ puslapyje paspaudus ČIA.
