Pergalę jau šventęs, bet pralaimėjęs Samuelis Molina: „Čia sužaidė pinigai“

S. Molina su savo komanda negalėjo patikėti tuo, ką paskelbė teisėjai. Jie iš karto po kovos džiaugėsi pergale ir ringo referis net buvo iškėlęs ispano ranką, tačiau galiausiai turėjo pasitaisyti ir į viršų kilo E. Kavaliausko ranka.
Po turnyro S. Molina pasirodė spaudos konferencijoje, tačiau kalbėjo per vertėją.
„Visi šiandien matėte, buvau 100 procentų pasiruošęs, visi sakė, kad aš šiandien laimėjau, net pats Kavaliauskas ir jo treneris tai pasakė. Jog pralaimėjau, didelę dalį čia padarė pinigai, – pasakojo S. Molina. – Man tai tiesiog atima norą boksuotis. Visi matėme, kad turėjau laimėti. Dabar esu be motyvacijos toliau kovoti, tačiau tikiuosi, kad tai nepasikartos. Visą laiką esu pozityvus žmogus, šiandien jaučiausi kaip vaikas, džiaugiausi šia kova ir tikiuosi sugrįžti į tokį ringą, kur stebėtų tiek daug žmonių. Labai dėkoju savo treneriui. Šiandien yra mano gimtadienis, dabar pasidžiaugsiu ir pailsėsiu. Nieko daugiau nepasakysiu – vagystė.“
S. Molina mano, kad E. Kavaliauskas galėjo laimėti daugiausiai 3 raundus.
Vėliau spaudos konferencijoje pasirodęs E. Kavaliauskas teigė, kad S. Molina ne taip suprato ir jis sveikino ne su pergale, o su kova.
