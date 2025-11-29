 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Pergalę jau šventęs, bet pralaimėjęs Samuelis Molina: „Čia sužaidė pinigai“

2025-11-29 02:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 02:05

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

Samuelis Molina | „Stop“ kadras

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Molina su savo komanda negalėjo patikėti tuo, ką paskelbė teisėjai. Jie iš karto po kovos džiaugėsi pergale ir ringo referis net buvo iškėlęs ispano ranką, tačiau galiausiai turėjo pasitaisyti ir į viršų kilo E. Kavaliausko ranka.

REKLAMA
REKLAMA

Po turnyro S. Molina pasirodė spaudos konferencijoje, tačiau kalbėjo per vertėją.

„Visi šiandien matėte, buvau 100 procentų pasiruošęs, visi sakė, kad aš šiandien laimėjau, net pats Kavaliauskas ir jo treneris tai pasakė. Jog pralaimėjau, didelę dalį čia padarė pinigai, – pasakojo S. Molina. – Man tai tiesiog atima norą boksuotis. Visi matėme, kad turėjau laimėti. Dabar esu be motyvacijos toliau kovoti, tačiau tikiuosi, kad tai nepasikartos. Visą laiką esu pozityvus žmogus, šiandien jaučiausi kaip vaikas, džiaugiausi šia kova ir tikiuosi sugrįžti į tokį ringą, kur stebėtų tiek daug žmonių. Labai dėkoju savo treneriui. Šiandien yra mano gimtadienis, dabar pasidžiaugsiu ir pailsėsiu. Nieko daugiau nepasakysiu – vagystė.“

S. Molina mano, kad E. Kavaliauskas galėjo laimėti daugiausiai 3 raundus.

Vėliau spaudos konferencijoje pasirodęs E. Kavaliauskas teigė, kad S. Molina ne taip suprato ir jis sveikino ne su pergale, o su kova.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų