Per brangu nepasirodė: „Žalgiris“ pardavė visus bilietus į Masiulio ir Šaro akistatą

Spalio 3-iąją Kauno „Žalgirio“ komandos Eurolygos antrajame ture laukia akistata su Stambulo „Fenerbahče“ ekipa. Dviem dienomis anksčiau žalgiriečiai Eurolygos sezoną atidarys išvykoje rungtynėse su „AS Monaco“ krepšininkais.
Tuo tarpu LKL sezonas „Žalgirio“ arenoje startuoja šiandien. Kauniečių laukia susitikimas su „Šiaulių“ klubu, kurį visai neseniai papildė NBA pasaulyje gerai pažįstamas veidas – Camas Reddishas.
Durys į „Žalgirio“ areną šiandien atsivers 17:20 val., o ginčo kamuolys bus išmestas 18:50 val. Šios rungtynės nebus transliuojamos per televiziją, todėl žiūrovai gyvai išvysti atsinaujinusią Lietuvos čempionų komandą galės „Žalgirio“ arenoje.
Šiame susitikime „Žalgirio“ gretose turėtų debiutuoti ir visai neseniai Europos čempionu tapęs gynėjas Maodo Lo.
Grįžtant prie Eurolygos tvarkaraščio, kitos artimiausios žalgiriečių rungtynės namų arenoje laukia spalio 16 d., kai Kaune lankysis Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa.
Svarbi savaitė „Žalgirio“ laukia spalio pabaigoje, kai abu Eurolygos dvigubos savaitės mačai vyks namuose. Spalio 28 d. kauniečiai priims Bolonijos „Virtus“ komandą, o spalio 30 d. – Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Tai puiki proga pasirūpinti bilietai į artimiausias Eurolygos rungtynes, nes vėliau, lapkričio mėnesį, namuose bus sužaistos vos dvejos Eurolygos rungtynės.
Taip pat primename, kad nuo šio sezono visus bilietus į „Žalgirio“ namų rungtynes ar sezono abonementą galima rasti „Žalgirio“ mobiliosios programėlės Bilietų piniginėje. Einant į areną užteks telefone parodyti ir tiesiai iš programėlės nuskenuoti bilietą ar sezono abonementą prie turniketo, o savo sėdėjimo vietą sirgaliai gali pasitikrinti arenos žemėlapyje.
