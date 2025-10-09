„Penktas kėlinys“: galvosūkis „Rytui“, „Lietkabelio“ spragos ir kur „Neptūno“ gynyba

Ketvirtadienį aptarti Lietuvos klubų pasirodymai tarptautiniuose turnyruose – Klaipėdos „Neptūno“ žaidimas be gynybos, sutriuškintas Panevėžio „Lietkabelis“ ir laimėjęs Vilniaus „Rytas“ bei rimtų sužeidimų išvengęs Jerrickas Hardingas. Taip pat kalbėta apie Tel Avivo derbį Eurolygoje, būsimą Kauno „Žalgirio“ mačą su Miuncheno „Bayern“, Martyną Varną, Mareką Blaževičių ir pirmus trenerių pasikeitimus.
00:00 – „Žalgiris“ ir Tel Avivo derbis
11:10 – kur „Neptūno“ gynyba
28:42 – sutriuškintas „Lietkabelis“
40:52 – „Ryto“ galvosūkis
1:03:05 – žvėris Marekas ir M.Varnas
1:08:44 – „Jonavos“ ir „Crvena Zvezda“ trenerių atleidimai
