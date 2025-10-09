Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: galvosūkis „Rytui“, „Lietkabelio“ spragos ir kur „Neptūno“ gynyba

2025-10-09 12:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 12:02

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio" laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Ketvirtadienį aptarti Lietuvos klubų pasirodymai tarptautiniuose turnyruose – Klaipėdos „Neptūno“ žaidimas be gynybos, sutriuškintas Panevėžio „Lietkabelis“ ir laimėjęs Vilniaus „Rytas“ bei rimtų sužeidimų išvengęs Jerrickas Hardingas. Taip pat kalbėta apie Tel Avivo derbį Eurolygoje, būsimą Kauno „Žalgirio“ mačą su Miuncheno „Bayern“, Martyną Varną, Mareką Blaževičių ir pirmus trenerių pasikeitimus.

00:00 – „Žalgiris“ ir Tel Avivo derbis

11:10 – kur „Neptūno“ gynyba

28:42 – sutriuškintas „Lietkabelis“

40:52 – „Ryto“ galvosūkis

1:03:05 – žvėris Marekas ir M.Varnas

1:08:44 – „Jonavos“ ir „Crvena Zvezda“ trenerių atleidimai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

