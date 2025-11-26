 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: fantastiškas S.Francisco, nerimas dėl N.Williamso-Gosso ir augantis „Ryto“ biudžetas

2025-11-26 11:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 11:49

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę, Vilniaus „Ryto“ biudžetą pristatymą ir diskutuota, ar Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti rinktinėje šiame „lange“.

00:00 – įžanga

04:35 – diskusija dėl Ą.Tubelio rinktinėje

14:05 – „Žalgirio“ pergalė prieš baskus

48:22 – „Ryto“ augantis biudžetas

56:11 – pagaliau pasitraukęs E.Messina

(Krepsinis.net nuotr.)
„Penktas kėlinys“: „Žalgirio“ pralaimėjimas Madride ir „Ryto“ įgyvendintas tikslas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

