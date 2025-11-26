„Penktas kėlinys“: fantastiškas S.Francisco, nerimas dėl N.Williamso-Gosso ir augantis „Ryto“ biudžetas

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę, Vilniaus „Ryto“ biudžetą pristatymą ir diskutuota, ar Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti rinktinėje šiame „lange“.
00:00 – įžanga
04:35 – diskusija dėl Ą.Tubelio rinktinėje
14:05 – „Žalgirio“ pergalė prieš baskus
48:22 – „Ryto“ augantis biudžetas
56:11 – pagaliau pasitraukęs E.Messina
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!