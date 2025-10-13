Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pavojaus signalas: Jakučionio pasirodymą nutraukė trauma

2025-10-13 08:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 08:33

Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui blykstelėjusį Kasparą Jakučionį sustabdė trauma.

Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui blykstelėjusį Kasparą Jakučionį sustabdė trauma.

REKLAMA
0

Lietuvis tik trumpai pabuvojo aikštėje, o jo atstovaujami Majamio „Heat“ išvykoje pralaimėjo Floridos derbį prieš Orlando „Magic“104:120 (32:37, 23:25, 22:29, 27:29).

Ankstesniame mače 10 rezultatyvių perdavimų išdalinęs K.Jakučionis ir šįkart startavo sklandžiai – pakabino kamuolį Kel’elo Ware’o dėjimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto lietuvio rungtynės baigėsi pirmajame kėlinyje – vėliau jis nuo suolo nepakilo dėl klubo skausmų, kuriuos po rungtynių apžvelgė „Heat“ strategas Erikas Spoelstra.

REKLAMA

„Nesu tikras, bet išsiaiškinsime traumos rimtumą. Jis tiesiog žaidžia labai kietai ir tokie dalykai gali nutikti. Dabar dar anksti tai vertinti. Jis rodo puikiai energiją, nepasilieka jokio jėgų rezervo. Kasparas atiduoda viską, myliu tokią dvasią. Tiesiog toliau auginsime jį savo sistemoje“, – dėstė specialistas.

4 minutes ant parketo praleidęs lietuvis spėjo pelnyti 2 taškus (2/2 baudų metimų), atlikti rezultatyvų perdavimą ir kartą suklysti.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių eigoje skirtumas tarp komandų stabiliai augo, tad „Magic“ užtikrintai laimėjo net ir versdamiesi be lyderio Paolo Banchero.

Kovoje dėl kamuolių Orlando klubas dominavo net 60:41, o „Heat“ negalėjo remtis ir nekritusiais tritaškiais – 9/33, 27 procentai.

Visus keturis pralaimėjimus surinkęs Majamio klubas iki sezono starto sužais dar du mačus – aplankys Atlantą bei namie priims Memfio „Grizzlies“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Heat“: Kel’elas Ware’as 24 (10 atk. kam.), Jahmiras Youngas 18 (3 per. kam., 4 klaidos), Pelle’as Larssonas 14, Myronas Gardneris 11 (7 atk. kam., 3 blokai), Jaime Jaquezas 9, ... , Kasparas Jakučionis 2.

„Magic“: Franzas Wagneris 17 (5 atk. kam., 10/10 baud. met.), Jase’as Richardsonas 13 (4/12 metimų), Wendellas Carteris 12, Jettas Howardas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Tristanas da Silva (7 atk. kam.) po 11, Anthony Blackas 9 (4 rez. perd.).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
E.Spoelstra gyrė lietuvį (Scanpix nuotr.)
Jakučionio šou atgarsiai Majamyje: „Heat“ trenerio pagyros ir netikėti palyginimai (2)
K.Jakučionis suspindo ryškiai (Scanpix nuotr.)
K.Jakučionis spindi „Heat“ gretose: solidus rezultatyvių perdavimų pasirodymas ikisezoninėse rungtynėse prieš „Spurs“
N.Jovičius užsibus Majamyje (Scanpix nuotr.)
K.Jakučionio ekipa ilgam išlaikė jauną serbą (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų