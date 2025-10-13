Pavojaus signalas: Jakučionio pasirodymą nutraukė trauma

Lietuvis tik trumpai pabuvojo aikštėje, o jo atstovaujami Majamio „Heat“ išvykoje pralaimėjo Floridos derbį prieš Orlando „Magic“ – 104:120 (32:37, 23:25, 22:29, 27:29).
Ankstesniame mače 10 rezultatyvių perdavimų išdalinęs K.Jakučionis ir šįkart startavo sklandžiai – pakabino kamuolį Kel’elo Ware’o dėjimui.
Não foi a primeira e não vai ser a última.
Kasparas Jakucionis e Kel'El Ware são interessantíssimos juntos. pic.twitter.com/L32q90424iREKLAMAREKLAMA— Rafael Lima (@aspectsbrasil) October 13, 2025
Vis dėlto lietuvio rungtynės baigėsi pirmajame kėlinyje – vėliau jis nuo suolo nepakilo dėl klubo skausmų, kuriuos po rungtynių apžvelgė „Heat“ strategas Erikas Spoelstra.
„Nesu tikras, bet išsiaiškinsime traumos rimtumą. Jis tiesiog žaidžia labai kietai ir tokie dalykai gali nutikti. Dabar dar anksti tai vertinti. Jis rodo puikiai energiją, nepasilieka jokio jėgų rezervo. Kasparas atiduoda viską, myliu tokią dvasią. Tiesiog toliau auginsime jį savo sistemoje“, – dėstė specialistas.
4 minutes ant parketo praleidęs lietuvis spėjo pelnyti 2 taškus (2/2 baudų metimų), atlikti rezultatyvų perdavimą ir kartą suklysti.
Rungtynių eigoje skirtumas tarp komandų stabiliai augo, tad „Magic“ užtikrintai laimėjo net ir versdamiesi be lyderio Paolo Banchero.
Kovoje dėl kamuolių Orlando klubas dominavo net 60:41, o „Heat“ negalėjo remtis ir nekritusiais tritaškiais – 9/33, 27 procentai.
Visus keturis pralaimėjimus surinkęs Majamio klubas iki sezono starto sužais dar du mačus – aplankys Atlantą bei namie priims Memfio „Grizzlies“.
„Heat“: Kel’elas Ware’as 24 (10 atk. kam.), Jahmiras Youngas 18 (3 per. kam., 4 klaidos), Pelle’as Larssonas 14, Myronas Gardneris 11 (7 atk. kam., 3 blokai), Jaime Jaquezas 9, ... , Kasparas Jakučionis 2.
„Magic“: Franzas Wagneris 17 (5 atk. kam., 10/10 baud. met.), Jase’as Richardsonas 13 (4/12 metimų), Wendellas Carteris 12, Jettas Howardas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Tristanas da Silva (7 atk. kam.) po 11, Anthony Blackas 9 (4 rez. perd.).
