Paskutinis Dakaro greičio ruožas: vyksta Baciuškos kova dėl pirmosios vietos

Penki Lietuvos ekipažai tęsia dalyvavimą Dakare, iš kurių Rokas Baciuška tarp T4 motobagių kovoja dėl pirmosios vietos.

Paskutiniame greičio ruože dalyviai turės įveikti 136 km bei dar 278 km – pervažiavimų.

Organizatoriai skelbia, kad tai nebus sunkus greičio ruožas, tačiau reikia būti atidiems, nes galima daug ką prarasti.

Skelbiama, kad bus 64 proc. smėlio, 34 proc. grunto ir 2 proc. išdžiūvusių vagų.

Keturračių ir motociklų kategorijos dalyviai šiandien startuoja atvirkštine tvarka – nuo lėčiausio iki greičiausio.

🏁 Stage 1️⃣4️⃣ - Quads ⚙️



Provisional top 3:

🥇 Laisvydas Kancius

🥈 Marcelo Medeiros

🥉 Pablo Copetti



🏅 7th in the last stage, @GiroudAlexandre wins the general ranking! 🏆



🔴 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023 pic.twitter.com/RViTEKEZId