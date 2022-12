Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Prancūzija – Lenkija

Mačas prasidės 17 valandą. Rungtynių eigą padės sekti portalas Tv3.lt

Prancūzija su 6 taškais D grupė užėmė pirmąją vietą, o lenkai (4 tšk.) C grupėje liko antri.

Įdomu tai, kad pirmą kartą nuo Vokietijos (2006 metais) pasaulio futbolo čempionato titulą ginanti rinktinė pasiekė šio turnyro aštuntfinalį.

Šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susitiks su Anglija arba Senegalu.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

29 min. Oliver Giroud labai arti įvarčio, bet prancūzas nesugebėjo „uždaryti“ komandos draugo perdavimo ir šis kamuolys šalia vartų.

18 min. Po lenkų gynėjų klaidos Ousmane'as Dembele gauna progą smūgiuoti, tačiau W.Szczesny sužaidžia užtikrintai.

11 min. Prancūzai kur kas aktyviau pradėjo rungtynes ir bando kurti atakas, tačau kol kas puikių šansų susikurti nepavyko.

1 min. Mačas prasideda!

Here are your starting XIs for #FRA and #POL



Let's get some score predictions ⬇️#FIFAWorldCup | #Qatar2022