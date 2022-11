Pasaulio futbolo čempionatas: Ispanija susitinka su Kosta Rika

Šios rungtynės – pirmasis oficialus komandų susitikimas. Rinktinės prieš tai yra kovojusios draugiškose rungtynėse, kuriose tris kartus triumfavo ispanai, vienos rungtynės baigėsi lygiosiomis.

E grupėje taip pat varžosi Vokietija ir Japonija. Šios komandos kiek ankščiau jau išsiaiškino savo santykius. Po sunkios kovos Japonijos rinktinė parklupdė lyderiais laikomus vokiečius.

The line-ups for our next match 🇪🇸🇨🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022