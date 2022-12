Pasaulio čempionato finale – pratęsimas: Mbappe vos per dvi minutes grąžino Prancūziją į rungtynes

23 metų Kylianas Mbappe neabejotinai sieks tapti jauniausiu žaidėju nuo legendinio brazilo Pele laikų, kuriam pavyko iškovoti du pasaulio taurės titulus iš eilės. Antrą trofėjų brazilas 1962-aisiais iškovojo pirmenybėse Čilėje, būdamas 21-erių. Pirmą savo trofėjų K. Mbappe iškovojo būdamas devyniolikos, kai 2018 m. pasaulio čempionato finale Rusijoje „Les Bleus“ 4:2 įveikė Kroatiją.

Argentinos simbolis ir Diego Maradonos įpėdinis Leonelis Messi sieks savo titulų kolekciją papildyti taip trūkstamu laimėjimu – planetos pirmenybių taure. Keturis kartus čempionų lygos laimėtojas pasaulio čempionato finale žaidė 2014 metais, tačiau tada po pratęsimo nusileido Vokietijai ir tenkinosi sidabru.

Su 5 įvarčiais prieš finalą abu rinktinių lyderiai buvo rezultatyviausi pasaulio čempionato žaidėjai ir pagrindiniai pretendentai laimėti „auksinį batelį“.

Po ilgosios pertraukos Prancūzijos futbolininkai pradėjo žaisti gerokai aktyviau aikštės viduryje, tačiau argentiniečių gynyba ir toliau dirba fantastiškai. Iki 65-osios minutės Prancūzai vis dar nėra smūgiavę į Emiliano Martinezo vartus.

Rungtynių intriga atgyja 79-ą rungtynių minutę, kai baudos aikštelėje suklydęs argentinietis gynėjas Nicolas Otamendi pargriovė E. Klolo Muani, o 11-os metrų baudinį realizavęs K. Mbappe sušvelnino rezultatą 2:1.

Dar po dviejų minučių tas pats K. Mbappe sulaukė fantastiško M. Thuramo perdavimo baudos aikštelėje ir puolėjas galingu smūgiu į kairįjį apatinį vartų kampą išlygino rezultatą 2:2.

Abiem įvarčiais tribūnose itn emocingai džiaugėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, o rungtynių pabaigoje prancūzai visiškai perėmė žaidimo kontrolę į savo rankas.

Rungtynėms teisėjaujantis lenkas Szymonas Marciniakas pridėjo 8 papildomas minutes, per kurias pavojingus išpuolius sukūrė abi vienuolikės, o realiausią progą pasižymėti pačioje mačo pabaigoje turėjo L. Messi, kurio stiprų smūgį galingu šuoliu atrėmė Hugo Llorisas.

President Nasser Al-Khelaïfi with @Javi_Pastore and @Ibra_official at Lusail Stadium.

Argentinos rinktinė finale sulaukė veterano Angelio Di Marios sugrįžimo, o ekipos strategas Lionelis Scaloni aikštėje pasirinko 4-3-3 taktinį išsidėstymą.

Pirmieji progą pasižymėti 5-ą mačo minutę turėjo Pietų Amerikos atstovai, tačiau Mac Allisterio galingas smūgis skriejo tiesiai į Prancūzijos rinktinės vartininką Hugo Llorisą.

21-ą rungtynių minutę gynyboje grubiai klysta puolėjas Ousmane'as Dembele, kuris baudos aikštelėje pargriovė A. Di Maria, o L. Messi užtikrintai realizavo 11 metrų baudinį 1:0. Šis įvartis leido L. Messi tapti pirmuoju žaidėju pasaulio čempionatų istorijoje, kuris pelnė įvarčius grupių etape, aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finale per vieną pasaulio taurės turnyrą!

Sužaidus pirmąsias 35-ias rungtynių minutes aikštėje žymiai užtikrinčiau atrodo argentiniečiai, kurie 60 proc. laiko kontroliuoja kamuolį ir per tą laiką į vartų plotą smūgiavo 3 kartus. Tuo tarpu Didiero Deschampso auklėtiniai nesukūrė nė vienos pavojingos progos.

Argentinos aktyvumas 37-ą rungtynių minutę davė vaisių ir prieš vartus vienas greitoje atakoje atsidūręs A. Di Maria tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą 2:0.

Prancūzijos krachą išduoda ir D. Deschampso desperatiškas poelgis. Strategas dar 41-ąją minutę pakeitė du patyrusius futbolininkus – Olivierą Giroud ir O. Dembele, o vietoje jų ant vejos žengė jaunieji talentai 25-erių Marcusas Thuramas ir 24-erių Randalis Kolo Muani.

Leo Messi is the first player to score in EVERY knockout game of a men's World Cup.



