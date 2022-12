Pasaulio čempionato finalas: fantastiškas Angelio Di Marios sugrįžimas tolina Prancūzijos svajonę

23 metų Kylianas Mbappe neabejotinai sieks tapti jauniausiu žaidėju nuo legendinio brazilo Pele laikų, kuriam pavyko iškovoti du pasaulio taurės titulus iš eilės. Antrą trofėjų brazilas 1962-aisiais iškovojo pirmenybėse Čilėje, būdamas 21-erių. Pirmą savo trofėjų K. Mbappe iškovojo būdamas devyniolikos, kai 2018 m. pasaulio čempionato finale Rusijoje „Les Bleus“ 4:2 įveikė Kroatiją.

Argentinos simbolis ir Diego Maradonos įpėdinis Leonelis Messi sieks savo titulų kolekciją papildyti taip trūkstamu laimėjimu – planetos pirmenybių taure. Keturis kartus čempionų lygos laimėtojas pasaulio čempionato finale žaidė 2014 metais, tačiau tada po pratęsimo nusileido Vokietijai ir tenkinosi sidabru.

Su 5 įvarčiais abu rinktinių lyderiai yra rezultatyviausi pasaulio čempionato žaidėjai ir pagrindiniai pretendentai laimėti „auksinį batelį“.

Argentinos rinktinė finale sulaukė veterano Angelio Di Marios sugrįžimo, o ekipos strategas Lionelis Scaloni aikštėje pasirinko 4-3-3 taktinį išsidėstymą.

Pirmieji progą pasižymėti 5-ią mačo minutę turėjo Pietų Amerikos atstovai, tačiau Mac Allisterio galingas smūgis skriejo tiesiai į Prancūzijos rinktinės vartininką Hugo Llorisą.

21-ą rungtynių minutę gynyboje grubiai klysta puolėjas Ousmanas Dembele, kuris baudos aikštelėje pargriovė A. Di Maria, o L. Messi užtikrintai realizavo 11 metrų baudinį 1:0. Šis įvartis leido L. Messi tapti pirmuoju žaidėju pasaulio čempionatų istorijoje, kuris pelnė įvarčius grupių etape, aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finale per vieną pasaulio taurės turnyrą!

Sužaidus pirmąsias 35-ias rungtynių minutes aikštėje žymiai užtikrinčiau atrodo argentiniečiai, kurie 60 proc. laiko kontroliuoja kamuolį ir per tą laiką į vartų plotą smūgiavo 3 kartus. Tuo tarpu Didiero Deschampso auklėtiniai nesukūrė nė vienos pavojingos progos.

Argentinos aktyvumas 37-ą rungtynių minutę davė vaisių ir prieš vartus vienas greitoje atakoje atsidūręs A. Di Maria tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą 2:0.

