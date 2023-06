Pasaulio 3x3 krepšinio čempionate dramoje su pratęsimu lietuviai patyrė pirmąją nesėkmę

Lietuviai beveik visas rungtynes buvo priekyje, bet likus žaisti kiek daugiau nei minutę lenkai persvėrė rezultatą (17:18). Tada D.Tarvydas pataikė tolimą metimą (19:18), lietuviai apsigynė, G.Matulis sėkmingai metė iš po krepšio ir mūsiškiai dar labiau priartėjo prie pergalės (20:18). Visgi, likus žaisti 25 sek. lenkai atsakė tolimu metimu (20:20).

Paskutinėmis sekundėmis D.Tarvydas prametė iš vidutinio nuotolio, vėliau lietuviai apsigynė ir gavo dar vieną progą atakai, bet desperatiškas tolimas metimas tikslo nepasiekė.

Pratęsime D.Tarvydas iš karto prasiveržė po krepšiu ir pelnė tašką (21:20). Lenkai kitos atakos metu atsakė tuo pačiu (21:21). Tai reiškė, kad kitas bet kurios komandos tikslus metimas bus pergalingas. Deja, lietuvių ataka tuomet įstrigo, o kamuolį atsikovoję lenkai sužaidė per savo aukštaūgį ir išplėšė pergalę.

D.Tarvydas pelnė 9 tšk., G.Matulis – 7 (5 atk. kam.), I.Vaitkus – 3, E.Džiaugys – 2 (6 atk. kam.). Lenkų gretose išsiskyrė Adrianas Bogucki su 9 tšk. ir 7 atk. kam. Jis pataikė ir pergalingą metimą.

Paskutinėse grupės rungtynėse nuo 15.25 val. lietuviai susitiks su Izraelio krepšininkais.

The Giant FTW‼️ He smelt the blood in clutch time! 🥶 #3x3WC pic.twitter.com/3E9xOeauy6