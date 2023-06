Pamatykite: NBA čempionu tapęs Gordonas Denverio gatvėse šėlo su fanais

Finalo serijoje „Nuggets“ rezultatu 4-1 nukovė Majamio „Heat“ ekipą. Denverio klubui tai buvo taip pat pirmas titulas istorijoje.

27 metų 203 cm ūgio amerikietis šventė čempionišką vakarą ne tik rūbinėje su komandos draugais, tačiau vėliau veiksmas persikėlė ir į gatves.

Krepšininkas buvo pastebėtas ir Denverio miesto gatvėse, kur siautulingai šventė ir ekipos aistruoliais.

