Pamatykite: apmaudi nesėkmė šuolio su kartimi rungties atrankoje – kartelę lemiamu metu numetė prancūzo varpa

21-erių metų jaunuolis buvo pasiruošęs įveikti 5,7 m aukštį ir žengti svarbų žingsnį link finalo, tačiau šokant per kartį, ją kliudė ir žemyn numetė jo varpa.

This pole vaulter knocked the bar down. Look closely to see how. 🤣



He's blessed, and cursed...all in a single package. 🫢pic.twitter.com/qccYccNVbu