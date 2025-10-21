Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pacers pratęsė sutartį su Aaronu Nesmithu – gynėjas liks Indianos klube iki 2029 metų

2025-10-21 08:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 08:41

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) vicečempionė Indianos „Pacers“ prieš sezono startą pratęsė kontraktą su Aaronu Nesmithu.

A.Nesmithas ilgam įsipareigojo Indianos klubui (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) vicečempionė Indianos „Pacers“ prieš sezono startą pratęsė kontraktą su Aaronu Nesmithu.

0

ESPN praneša, kad „Pacers“ sutarė dėl papildomų dvejų metų naujo kontrakto, kurio vertė 40,4 mln. JAV dolerių. Dabar 26-erių gynėjo kontraktas galios iki 2029 m.

Elitine gynyba ir snaiperio savybėmis pasižymintis 196 cm ūgio amerikietis pernai buvo svarbia „Pacers“ dalis žygyje link NBA finalo.

A.Nesmithas praėjusį sezoną NBA per 26 minutes fiksavo 12,2 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

