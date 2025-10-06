Paaiškėjo Tomo Pakutinsko varžovas „Brave FC“ ir UTMA turnyre

T. Pakutinskas (24-16-3) paskutinį kartą kovojo 2024 m. lapkritį, kai „King of Kings“ organizacijos turnyre kovą su Stanislavu Romanovu baigė be nugalėtojo.
S. Beltemidze (27-4-1) kovojo vos prieš mėnesį, kai rugsėjo 6-ą „Young Warriors 16“ turnyre nugalėjo iranietį Samimą Shaeri (0-2).
2024 m. S. Beltemidze iškovojo 5 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą, o šiais metais yra iškovojęs pergalę ir sykį pralaimėjęs. Jo kovos itin retai baigiasi teisėjų sprendimais – 12 pergalių jis iškovojo nokautais arba techniniais nokautais, o 10 – skausmingais veiksmais.
Be šios kovos turnyre tikrai išvysime Pavelą Dailidko, kuris gins „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą prieš prancūzą Gregory Robinetą, taip pat pasirodys ir Nauris Bartoška (4-0), kuris susitiks su lenku Jakubu Drozdowski (5-1).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!