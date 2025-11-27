 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

P.Murauskas pratęsė dominavimą NCAA, M.Vokietaitis – šimtaprocentinį pataikymą

2025-11-27 09:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 09:04

21-erių Paulius Murauskas tęsia galingą sezoną Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA), o jo ir Manto Juzėno atstovaujama „Saint Mary's Gaels" (7/0) toliau nepralaimi.

P.Murauskas žaidžia nuostabų sezoną

21-erių Paulius Murauskas tęsia galingą sezoną Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA), o jo ir Manto Juzėno atstovaujama „Saint Mary's Gaels“ (7/0) toliau nepralaimi.

0

Šį kartą lietuviškas universitetas išvykoje 70:65 (33:31, 37:34) nugalėjo Vičitos „Shockers“ (4/2).

P.Murauskas buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose, kai per 31 minutę pelnė 20 taškų (6/12 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.). Jis dar atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, po sykį prarado ir perėmė kamuolį.

Trečią sezoną NCAA rungtyniaujantis P.Murauskas šiemet fiksuoja 18,7 taško, 7,3 atkovoto kamuolio ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Mantas Juzėnas ant parketo nepasirodė.

Turnyre Havajuose viešintis Matas Vokietaitis su Teksaso „Longhorns“ (6/2) 102:97 (47:37, 55:60) įveikė „NC State Wolfpack“ (5/2).

Centras iš Lietuvos per 25 minutes surinko 13 taškų (4/4 dvit., 5/6 baud.) ir 3 atkovotus kamuolius. Praėjusiose rungtynėse marijampolietis taip pat realizavo metimus 100 procentų, pataikęs visus 7 dvitaškius.

