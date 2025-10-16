Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olimpia“ dvikovoje su „Žalgiriu“ gali likti be vieno iš lyderių

2025-10-16 11:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 11:15

Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ namie Eurolygos rungtynėse susitiks su Milano „EA7 Emporio Armani“ krepšininkais.

L.Brownas turi problemų su sveikata (Scanpix nuotr.)

Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ namie Eurolygos rungtynėse susitiks su Milano „EA7 Emporio Armani“ krepšininkais.

REKLAMA
0

Prieš būsimą kovą italų klubo treneris Ettore Messina atskleidė, kad neaišku, ar komandai galės padėti Lorenzo Brownas.

„Ateiname po sunkių rungtynių Miunchene, kur labai prastai atakavome krepšį ir tai mums kainavo pergalę. Turėsime pradėti nuo gynybos bei gerai judinti kamuolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laukiame žinių, ar turėsime Lorenzo Browną, kuris susidūrė su problemomis praėjusiame mače“, – kalbėjo italas.

L.Brownas Eurolygoje kol kas sužaidė du mačus ir per juos aikštėje praleido po 24 minutes, pelnė po 10 taškų, atkovojo po 4 kamuolius, atliko 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 11,5 naudingumo balo.

Gynėjas dėl šlaunies traumos jau buvo praleidęs pirmąją Eurolygos savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų