„Olimpia“ dvikovoje su „Žalgiriu“ gali likti be vieno iš lyderių

Prieš būsimą kovą italų klubo treneris Ettore Messina atskleidė, kad neaišku, ar komandai galės padėti Lorenzo Brownas.
„Ateiname po sunkių rungtynių Miunchene, kur labai prastai atakavome krepšį ir tai mums kainavo pergalę. Turėsime pradėti nuo gynybos bei gerai judinti kamuolį.
Laukiame žinių, ar turėsime Lorenzo Browną, kuris susidūrė su problemomis praėjusiame mače“, – kalbėjo italas.
L.Brownas Eurolygoje kol kas sužaidė du mačus ir per juos aikštėje praleido po 24 minutes, pelnė po 10 taškų, atkovojo po 4 kamuolius, atliko 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 11,5 naudingumo balo.
Gynėjas dėl šlaunies traumos jau buvo praleidęs pirmąją Eurolygos savaitę.
