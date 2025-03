Oficialu: „Juventus“ komandos vairą perėmė I.Tudoras

„Klubas norėtų padėkoti Thiago Motta ir jo štabui už profesionalumą ir už darbą, kurį pastaraisiais mėnesiais atliko su aistra ir atsidavimu. Klubas linki jiems kuo didžiausios sėkmės ateityje“, – teigiama pranešime.

„Juventus“ naujasis vyriausiasis treneris I.Tudoras surengs pirmąją komandos treniruotę kovo 24 dieną (pirmadienį).

Priminsime, jog „Juventus“ šiuo metu su 52 taškais rikiuojasi penktoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Turino klubas patyrė du skaudžius pralaimėjimus iš eilės, prieš „Atalanta“ nusileido rezultatu 0:4, o prieš „Fiorentina“ 0:3.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.