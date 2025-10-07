Nuo tritaškio prasiveržęs Valančiūnas džiaugėsi pergale Vankuveryje

Kanados uostamiestyje „Nuggets“ 112:108 (34:26, 30:30, 30:32, 18:20) nugalėjo Toronto „Raptors“.
Nugalėtojams JV per 13 minučių pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 2/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
J.Valančiūno prasiveržimas:
JV taking the drive 🏎️ pic.twitter.com/lePDSW3n0a— Denver Nuggets (@nuggets) October 7, 2025
Paskutiniame ketvirtyje nežaidęs uteniškis rungtynėse pasižymėjo gražiu reidu nuo tritaškio linijos.
Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo Jamalas Murray su Nikola Jokičiumi, pelnę po 17 taškų.
„Raptors“ po 19 taškų įmetė R.J. Barrettas ir Brandonas Ingramas.
