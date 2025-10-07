Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Nuo tritaškio prasiveržęs Valančiūnas džiaugėsi pergale Vankuveryje

2025-10-07 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 08:11

Įsibėgėja Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų pasiruošimas, o Jonas Valančiūnas su Denverio „Nuggets" apsilankė Vankuveryje.

JV pelnė 6 taškus (Scanpix nuotr.)

Įsibėgėja Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų pasiruošimas, o Jonas Valančiūnas su Denverio „Nuggets“ apsilankė Vankuveryje.

1

Kanados uostamiestyje „Nuggets“ 112:108 (34:26, 30:30, 30:32, 18:20) nugalėjo Toronto „Raptors“.

Nugalėtojams JV per 13 minučių pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 2/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūno prasiveržimas:

Paskutiniame ketvirtyje nežaidęs uteniškis rungtynėse pasižymėjo gražiu reidu nuo tritaškio linijos.

Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo Jamalas Murray su Nikola Jokičiumi, pelnę po 17 taškų.

„Raptors“ po 19 taškų įmetė R.J. Barrettas ir Brandonas Ingramas.

