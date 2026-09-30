Nukeltame mače Portugalijoje – įtikinama Butvilo pergalė

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė du kartus. 2025 m. Ispanijoje lietuvis laimėjo rezultatu 6:3, 6:2, o šiemet Indijoje belgas pasiekė revanšą (3:6, 5:7). Abu ankstesni mačai vyko ant kietos dangos – ji naudojama ir Portugalijoje.
M. Geertsas karjeros aukštumas buvo pasiekęs 2023 m., kai ATP reitinge rikiavosi 212-as. Belgas yra laimėjęs 12 profesionalų vienetų turnyrų. Net 11 iš šių titulų jis iškovojo ITF ture, o ATP „Challenger“ vienetų titulų neturėjo iki 2025 m. turnyro Atėnuose (Graikija). Didžioji dalis belgo titulų laimėta žaidžiant ant kietos dangos.
Vieną titulą belgas yra iškovojęs ir šiemet – balandį triumfavo ITF vienetų turnyre Graikijoje. Po to triumfo M. Geertsas 3 mėnesiams krito į žaidybinę „duobę“ ir tik rugpjūčio viduryje kiek atsitiesė, kai ITF turnyre Belgijoje pasiekė pusfinalį. Vėliau M. Geertsas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Didžiojoje Britanijoje ketvirtfinalyje, o tada dar dviejuose turnyruose krito pirmajame rate.
E. Butvilui pergalė atnešė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks garsus bosnis Damiras Džumhuras (ATP-102) arba tunisietis Moezas Echargui (ATP-371).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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