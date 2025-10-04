Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL: „Telšiai“ pasiekė triuškinamą pergalę pajūryje, „Perlas“ surakino „Ryto“ jaunimą

2025-10-04 16:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 16:14

Pirmose šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono savaitės rungtynėse triumfavo čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (1/1). Sandžio Buškevico kariauna išvykoje 83:59 (26:17, 22:8, 15:16, 20:18) nušlavė Palangos „Olimpą“ (0/2).

Telšių komanda laimėjo (Nuotr. NKL)

Pirmose šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono savaitės rungtynėse triumfavo čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (1/1). Sandžio Buškevico kariauna išvykoje 83:59 (26:17, 22:8, 15:16, 20:18) nušlavė Palangos „Olimpą“ (0/2).

0

Abi šios komandos praėjusį sezoną susitiko NKL pusfinalio serijoje, kurią telšiškiai laimėjo 3-0.

Žemaitiškas mūšis Palangos arenoje šį sykį prasidėjo svečių 15:0 spurtu, kurį užkūrė Deividas Rasys, surinkdamas 8 taškus paeiliui (15:0).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Griežtą toną rungtynėms uždavę „Telšiai“ pirmąją dvikovos pusę baigė pelnydami dar 12 taškų be atsako, taip pasiklodami pamatus pirmajai pergalei šiame sezone (48:25).

Per pirmuosius du kėlinius Buškevico auklėtiniai atakavo įspūdingais procentais, realizuodami 8 dvitaškius iš 10 (80 proc.), 8 tolimus dūrius iš 16 (50 proc.) bei 8 baudas iš 10 (80 proc.).

Svečius į pergalę vedė Rasys, kurio sąskaitoje per 21 minutę buvo 16 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), 5 sugriebti ir 2 nugvelbti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 27 naudingumo balai.

„Telšių“ kapitonas Ovidijus Kaminskis per 27 minutes pridėjo 14 taškų, 3 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus bei 23 efektyvumo balus.

Palangiškių gretose be keitimų žaidęs Matas Narvilas sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą NKL čempionate.

Klaipėdietis pelnė 23 taškus (8/14 dvit., 0/3 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius suklydo bei sugeneravo 22 naudingumo balus.

Abi komandos šiam mūšiui registravo po 8 žaidėjus, o palangiškių atakų organizatorius Paulius Danisevičius patyrė traumą pirmajame ketvirtyje.

„Olimpas“: Matas Narvilas 23 (8/14 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam.), Mindaugas Stašys 16 (4/6 dvit., 2/6 trit., 5 rez. perd.), Antanas Udras 10 (3/10 dvit., 8 atk. kam.).

„Telšiai“: Deividas Rasys 16 (2/4 trit., 6/6 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 27 naud.), Ovidijus Kaminskis 14 (4/5 dvit., 6 rez. perd.), Marcale'as Lottsas 13 (4/6 dvit., 5/7 baud., 6 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 11 (3/4 trit., 5 atk. kam.), Ignas Razutis 9 (3/5 trit., 7 rez. perd.), Martynas Gecevičius (1/5 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd.) ir Jaredas Smallas (1/6 trit.) po 8.

Vilkaviškio „Perlas Go“ (2/0) užtikrintai įsirašė antrąją pergalę NKL, kai namie 86:70 (21:30, 18:15, 28:10, 19:15) nugalėjo Vilniaus „Rytą-2“ (1/1).

Šeimininkai po dviejų kėlinių atsiliko 39:45, bet po ilgosios pertraukos išėjo su kita energija.

Šarūno Zablockio treniruojami vyrai pataikė 4 tritaškius, surengė spurtą 26:6 ir po dviejų Skučo dvitaškių paeiliui atsiplėšė į priekį 14 taškų pranašumu – 65:51. Vėliau „Ryto“ dubleriams užsikabinti nebepavyko.

Nugalėtojų komandai Theodore'as Kiethas Gadsdenas per 34 minutes pelnė 18 taškų (6/9 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 23 naudingumo balus.

Rezultatyviausias buvo Justinas Ramanauskas, per 32 minutes sumetęs 21 tašką (6/13 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), puolimą puikiai pagyvino ir Jorellas Ty Saterfieldas, pataikęs 5 tritaškius iš 11 ir pridėjęs 19 taškų.

Ilgametis LKL žaidėjas Žygimantas Skučas šįsyk per 18 minučių surinko 4 taškus (2/2 dvit., 0/1 trit.), 7 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 2 blokus, 4 klaidas bei 9 naudingumo balus.

Pirmajame sezono mače puolėjas pasižymėjo 12 taškų ir 5 atkovotų kamuolių statistika, o „Perlo“ komanda 22 taškų persvara sutriuškino Ukmergės „Steką“.

Vilniaus ekipoje išsiskyrė Danielius Kasparas, kurio sąskaitoje per 18 minučių buvo 11 taškų (2/3 dvit., 7/8 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 18 efektyvumo balų.

Ignas Urbonas pralaimėjusiems įmetė 17 taškų ir sugriebė 6 kamuolius, tačiau statistikos eilutės nepuošė 6 klaidos.

Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitikime padarė 21 klaidą ir krepšį iš žaidimo atakavo 39 proc. tikslumu (20/39 dvit., 3/20 trit.).

„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 21 (6/13 dvit., 2/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 19 (5/11 trit.), Theodore'as Kiethas Gadsdenas 18 (6/9 dvit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 11 (4/5 dvit., 1/5 trit.), Vytautas Meištas 7 (8 atk. kam.).

„Rytas-2“: Ignas Urbonas 17 (6/11 dvit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 6 kld.), Danielius Kasparas 11 (7/8 baud., 6 atk. kam.), Gabrielius Jokubauskas 10 (3/10 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 4 kld.), Mantas Liutkevičius (4 rez. perd.), Gabrielius Bubnys (1/5 trit.) ir Adomas Pocius po 7.

